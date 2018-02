La famille de Pierre Coriolan poursuit le SPVM

La mort de Pierre Coriolan, un homme noir de 58 ans, pauvre et en détresse psychologique, aurait-elle pu être évitée? C'est ce que plaide sa famille, qui a déposé ce matin une poursuite civile contre la Ville de Montréal et qui a rendu publique la vidéo troublante de l'intervention policière qui a mené à sa mort.

« Les policiers ne lui ont donné aucune chance. Nous nous faisons donc un devoir de dénoncer. Il faut éviter à tout prix que cette situation se produise de nouveau. » Bouleversée, Johanne Coriolan, la nièce de Pierre Coriolan abattu par la police en juillet, a fait lire par une proche son témoignage lors d'une conférence de presse, ce matin.

Pour la famille, il est extrêmement important de dénoncer, de témoigner, insiste-t-elle. « Nous ne sommes pas naïfs, nous savons que ce n'est pas la première fois qu'un événement du genre arrive et ce n'est pas la dernière fois non plus ».

À la conférence de presse, la vidéo prise par un voisin a été diffusée. On y voit notamment les policiers tirer deux balles sur l'homme. On le voit par terre, immobile, manifestement très atteint puis on voit un policier lui donner néanmoins des coups de bâton.

Le jour de sa mort, Pierre Coriolan venait d'apprendre qu'il allait être expulsé de son HLM. Vers 19 h, les policiers ont reçu un appel concernant un homme en crise qui, dit-on, était en train de tout démolir dans son appartement. M. Coriolan se trouvait alors seul dans son HLM et il ne mettait personne en danger.

Mais voilà, « il était noir, pauvre et présentait un problème de santé mentale. Il avait trois prises contre lui », a dénoncé Will Prosper, un activiste.

« Pierre Coriolan a été exécuté », a-t-il ajouté.

La famille poursuit le Service de police de la Ville de Montréal. Elle réclame une somme de 150 000 $ au total.