Le procès de Tony Accurso avorte

Le procès pour fraude, corruption et abus de confiance de l'entrepreneur Tony Accurso à Laval vient d'avorter.

Le juge James Brunton a dû décréter l'avortement du procès, vendredi, après que la jurée numéro 6 lui eut remis une note, lui disant que mardi dernier, elle avait parlé avec son oncle, et qu'il lui avait confié avoir déjà travaillé pour Marc Gendron, avoir vu une valise avec de l'argent et qu'il avait fait référence au système de collusion et de corruption à Laval.

Or, Marc Gendron est un important témoin dans cette cause, le seul qui a dit avoir reçu une somme de 200 000 $ de la part de Tony Accurso, dans un stationnement.

Le juge a donc estimé que le jury avait été contaminé, d'autant plus que la jury numéro 6 a admis en avoir parlé à deux autres jurés.

La jurée qui a eu les confidences de son oncle a aussi dit au juge que celui-ci avait comparé le système ayant eu cours à Laval à une «mafia».

Après avoir convoqué les trois jurés concernés - celle qui a eu les confidences de son oncle et les deux autres jurés à qui elle a dit en avoir parlé - la cour s'est retrouvée devant une situation problématique. Les versions de ce qui avait été dit et entendu entre ces trois jurés ne concordaient pas.

Le juge Brunton en a conclu qu'il n'avait d'autre choix que d'avorter le procès.

Il a précisé qu'il s'agissait pour lui d'une première en 15 ans de carrière.

Il s'en est dit désolé et a libéré les jurés.