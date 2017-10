Randy Tshilumba reconnu coupable de meurtre prémédité

Ce verdict prononcé vendredi au terme de quatre jours de délibérations a été accueilli par les pleurs des parents de la victime rassemblée dans la salle de cour.

Randy Tshilumba, 21 ans, est ainsi condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Trois autres verdicts étaient possibles: meurtre non prémédité, homicide involontaire et non-responsable criminellement pour troubles mentaux. Un acquittement était exclu.

Au terme d'un procès de plus d'un mois, la Couronne a ainsi réussi à convaincre hors de tout raisonnable le jury que Randy Tshilumba avait l'intention de tuer la jeune femme et qu'il avait prémédité son geste, malgré des signes d'un début de maladie mentale. Ainsi, les douze jurés n'ont pas été convaincus par la thèse de la défense comme quoi Randy Tshilumba souffrait d'un trouble mental au moment de tuer son ex-camarade de classe du secondaire et que ce trouble mental le rendait incapable de juger de la nature de son geste ou de savoir que son geste était mauvais.

Deux psychiatres de la défense ont témoigné que l'accusé ne distinguait pas le bien du mal en poignardant Clémence Beaulieu-Patry. La psychiatre France Proulx a diagnostiqué une «schizophrénie paranoïde» à Randy Tshilumba. «[Il était] clairement envahi par des idées délirantes paranoïaques à l'égard de la victime», concluait-elle.

Randy Tshilumba souffrait plutôt d'une forme persécutoire d'un «trouble délirant», une «pathologie mentale grave», selon le second psychiatre-expert de la défense, Louis Morissette. Il excluait pour sa part le diagnostic de schizophrénie.

Cinq jeunes femmes, dont Clémence Beaulieu-Patry, étaient au coeur du «délire» de Randy Tshilumba. Selon lui, ces cinq femmes qu'il avait vaguement connues au secondaire cherchaient à le tuer depuis des mois. Il était arrivé à cette conclusion en décodant des messages anonymes sur Facebook. «Terrifié», il s'était équipé d'un couteau de chasse quelques mois avant le meurtre. «[J'étais] convaincu que ces filles m'espionnaient et voulaient me tuer», a-t-il répété pendant son témoignage de plusieurs jours, toujours d'un ton neutre.

Une semaine avant le meurtre, Randy Tshilumba s'était rendu à deux reprises au Maxi du quartier Saint-Michel, dont une fois pour parler avec Clémence Beaulieu-Patry. Selon sa version, il voulait «faire la paix» avec la jeune femme et la convaincre de ne pas le tuer. Une collègue du Maxi a toutefois témoigné que Randy Tshilumba avait demandé à Clémence son numéro de téléphone et une sortie, ce qu'elle avait décliné. Il a nié cette version pendant le procès.

Le 10 avril 2016, Randy Tshilumba a poignardé Clémence Beaulieu-Patry, alors qu'elle travaillait à la section des vêtements du magasin. Les vidéos de surveillance présentées au jury montraient Randy Tshilumba s'avancer subtilement derrière la victime en sortant quelque chose de sa poche. «Lorsque l'arme est sortie, un son est sorti de Clémence... c'était comme... son dernier souffle...», a raconté la voie brisée Pascale Nadège-Joseph, seule témoin des derniers moments de Clémence.

L'homme de 21 ans a témoigné avoir tué Clémence pour «protéger» les clients du supermarché, puisqu'il croyait, à tort, qu'elle s'apprêtait à sortir un «gun». Randy Tshilumba s'est ensuite enfui à toute vitesse en direction du restaurant Tim Hortons adjacent, où il s'est terré pendant des heures dans les toilettes des femmes. Selon lui, Clémence et ses amies le cherchaient toujours pour le tuer. Il a par après caché son couteau de chasse, l'arme du crime, au Cégep André-Laurendeau.

Dans les heures suivant le meurtre, Randy Tshilumba a effectué plusieurs recherches suspectes sur internet, notamment «comment se débarrasser de preuves», «meurtre parfait» ou «comment brûler des vêtements». Ces éléments étaient au coeur de la thèse de la Couronne expliquant la préméditation de l'accusé.

Selon la procureure de la Couronne, Me Catherine Perreault, Randy Tshilumba était pleinement conscient de ses gestes au moment de tuer Clémence Beaulieu-Patry. C'est après son arrestation qu'il a «réécrit l'histoire» inconsciemment, a-t-elle soulevé dans ses plaidoiries. Le fait que le jeune homme ait apporté des vêtements de rechange dans son sac et enfilé ses gants de football juste avant de rentrer dans le Maxi démontrait la préméditation de son geste, selon la Couronne.