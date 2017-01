Femme blessée pendant une intervention policière à Gatineau: le BEI mène l'enquête

Les policiers du SPVG ont reçu un appel d'urgence à 18h14 mardi au sujet de cris provenant d'un appartement. Neuf minutes plus tard, les policiers ont forcé la porte de l'appartement, puisque personne ne répondait à leurs appels, malgré le bruit provenant de l'intérieur.

«Une fois à l'intérieur, ils auraient fait face à une femme agitée qui délirait et se cognait la tête. Les policiers l'auraient maîtrisée et menottée. Ils auraient appelé une ambulance constatant que son état de santé semblait se détériorer», a indiqué le BEI dans un communiqué. La cause des blessures infligées à la femme de 34 ans est inconnue. Elle luttait pour sa vie mardi en fin de soirée.

Les huit enquêteurs du BEI dépêchés pour l'enquête devaient arriver sur les lieux en début de nuit. La Sûreté du Québec secondera le BEI au cours de l'enquête indépendante.