Un adolescent de Plessisville porté disparu

L'adolescent a été vu pour la dernière fois le 20 janvier alors qu'il se trouvait dans un domicile de l'avenue Saint-Louis à Plessisville.

Il se déplacerait à pied ou avec des amis qui ont un véhicule selon les informations de la SQ.

Il pourrait être dans les environs de Plessisville et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Il mesure 1,70m (5 pi 7 po), pèse 61 kg (135 lb), et a les cheveux et les yeux bruns et peut porter des lunettes noires.

Lors de sa disparition, il portait un manteau d'hiver bleu foncé et une tuque noire.

Toute personne qui possède des informations pouvant aider à le retrouver est priée de communiquer avec la SQ.