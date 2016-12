Meurtres: le meilleur bilan annuel jamais enregistré au SPVM

Au 23 décembre dernier, 23 homicides avaient été commis à Montréal, soit cinq de moins que le précédent record datant de 2014. Quinze de ces 23 meurtres ont été résolus, pour un taux de succès de 65 %, qualifié d'excellent par le SPVM.

« Il n'y a pas d'explication spécifique à la diminution constante du nombre de meurtres à Montréal. Il y a de plus en plus de systèmes de surveillance qui laissent des traces et qui peuvent avoir un effet dissuasif, les avancées de la médecine qui permettent de sauver davantage de vies, les avancées de la science judiciaire », explique le commandant des Crimes majeurs du SPVM, Vincent Rozon.