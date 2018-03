42 mois de prison pour une relation des Hells Angels

Toutefois, en soustrayant la période passée en détention préventive - Fernandez est détenu depuis son arrestation - et qui est calculée à temps et demi, il ne restait hier au motard que deux jours à purger. En fait, la Couronne et la défense, qui en sont venues à une suggestion commune, et Fernandez pensaient bien que le motard serait condamné à un jour et qu'il serait libéré hier, mais le juge Yves Paradis de la Cour du Québec en a décidé autrement.

« Je dois rendre une peine. Je ne peux donner un jour pour les deux chefs. Je dois donner un jour pour chaque chef, car la peine pour une accusation de gangstérisme doit être consécutive à toute autre sentence », a expliqué le magistrat à Fernandez.

Ce dernier a paru un peu déconcerté, tout comme des membres de sa famille qui étaient venus le voir et qui pensaient bien pouvoir repartir avec lui. Cela signifie que dans le meilleur des cas, Fernandez serait libéré ce soir. Mais il se peut également que cela ne se fasse que demain ou lundi.

L'enquête Mastiff a été menée en 2014-2015 par les enquêteurs de l'Escouade régionale mixte (ERM) de Montréal et des Produits de la criminalité, et visait des cellules de trafic de stupéfiants qui opéraient dans l'est de Montréal. La police a pu compter sur l'aide de l'un des bras droits du chef présumé du réseau, Patrick Corbeil, qui préparait les différentes enveloppes de dépôts, de taxes et de paie, et les distribuait. Après la frappe, Corbeil lui-même a retourné sa veste et collaboré avec la police.

Selon la preuve, le réseau de trafic de stupéfiants grossissait constamment et à un certain moment, Fernandez est devenu l'un des associés. Il a reçu de l'organisation une somme d'un peu plus de 96 000 $ en sept mois.

Fernandez, 45 ans, a fait partie du groupe des Nomads de l'Ontario que les Hells Angels ont « fermé » en 2016, à la suite de la libération de plusieurs membres qui avaient été condamnés après l'opération SharQc et qui avaient purgé leur peine. Selon nos sources, au moment de son arrestation en 2015, Fernandez n'avait plus de statut au sein de l'organisation, mais cette situation pourrait être temporaire. Les Hells Angels ont récemment rouvert leur section Nomads de l'Ontario avec de nouveaux membres pour la plupart.

Une somme de 8000 $ appartenant à Fernandez a été confisquée au profit du Procureur général du Québec.

