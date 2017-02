Trafic de cocaïne: un patron de Vice aurait demandé à ses employés d'être des «mules»

Imaginez que votre patron vous demande de transporter de la drogue à l'étranger pour lui et son réseau de trafiquants... C'est ce qu'aurait fait un ancien directeur de la section musique du magazine Vice, selon un reportage publié hier par le National Post.

Le quotidien affirme avoir recueilli les témoignages de trois jeunes journalistes de Toronto à qui Yaroslav Pastukhov - qui se fait appeler Slava Pastuk - aurait offert 10 000 $ pour transporter de la cocaïne dans la doublure de leur valise entre Las Vegas et l'Australie. Ils auraient tous les trois refusé la proposition.

L'un est un employé permanent de Vice, un autre était stagiaire et le troisième était pigiste.

Un jeune artiste torontois qui fait de la musique électronique est emprisonné en Australie depuis plus d'un an, accusé de trafic de drogue. Jordan Gardner, qui partageait un appartement avec Yaroslav Pastukhov, soutient que c'est ce dernier qui l'a embarqué dans cette histoire.

Jordan Gardner a été arrêté le 22 décembre 2015 avec trois autres Canadiens et un Américain, après que les autorités australiennes eurent trouvé de la cocaïne valant de 5,1 et 6,6 millions US dans la doublure de leurs bagages.

Yaroslav Pastukhov a refusé de répondre aux questions du National Post, qui souligne qu'aucune accusation n'a été portée contre lui.

Pastukhov a été congédié par Vice en février 2016, quand les allégations à son endroit ont été rapportées à la direction, qui aurait alors contacté la police de Toronto.