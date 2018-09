 Des baleines sont filmées en train de collaborer pour chasser des bancs de poissons 

D'impressionnantes et rares images captées au sud de la Chine à partir d'un drone montrent plusieurs baleines qui semblent collaborer pour trouver de la nourriture.

Les trois rorquals de Bryde, une espèce pouvant atteindre près de 15 mètres de long, semblent coopérer pour piéger des bancs de poissons.

Selon des chercheurs chinois, les baleines sont restées dans la même zone plusieurs jours à la recherche de nourriture.

«Deux spécimens plus imposants et un plus petit ont été observés en train de diriger des bancs de poisson vers la gueule de leur confrère», a affirmé à CCTV+ Chen Mo de l'Académie des Sciences de Guangxi.

Les experts supposent qu'il s'agit d'une famille, mais ne peuvent en être certains avant d'avoir effectué des tests de biologie moléculaire. Une importante cicatrice a été observée sur le dos du plus grand spécimen. Selon les chercheurs, elle pourrait être le résultat d'une attaque de requin ou d'une collision avec une surface ferme, comme un bateau.

Les rorquals de Bryde font partie de la famille des baleines à fanons. Leur technique de chasse consiste à ouvrir grand leur gueule afin d'y absorber la plus grand quantité de proies possible. Il est rare d'observer ces mammifères travailler ensemble pour se nourrir, contrairement à certains animaux terrestres, comme les lions ou les hyènes.