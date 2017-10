Lulu, le labrador qui ne voulait pas renifler les bombes pour la CIA

La chienne entraînée pour renifler les explosifs était l'une des recrues les plus prometteuses parmi la nouvelle promotion de chiots, mais la CIA a annoncé mercredi avoir dû renvoyer Lulu, qui ne semblait absolument pas intéressée par l'exercice.

«Lulu va nous manquer, mais c'était la bonne décision pour elle et nous lui souhaitons le meilleur dans sa nouvelle vie!», a ainsi tweeté la CIA.

Dans un communiqué, l'agence a assuré que pour son équipe canine, «il est impératif que les chiens apprécient le travail qu'ils effectuent». «Parfois, même quand les chiots ont de bons résultats aux tests et qu'ils apprennent avec succès comment détecter les odeurs des explosifs, ils font savoir clairement que (...) ce n'est pas une vie pour eux».

Cela a été le cas pour ce labrador retriever après quelques semaines seulement.

«Parfois le chiot s'ennuie et a juste besoin de davantage de temps de jeu ou plus de défis, parfois le chien a besoin d'une pause, et parfois c'est un petit pépin physique comme une allergie alimentaire», détaille l'agence.

Mais dans le cas de ce labrador, «il était devenu évident que le problème n'était pas temporaire». «Même quand (les entraîneurs) pouvaient la motiver avec de la nourriture et des jeux pour chercher, elle ne s'amusait clairement plus. (...) Lulu n'était plus intéressé par la recherche d'explosifs».

Lulu vit désormais avec son entraîneur, qui l'a adopté. Sur une photo tweetée par la CIA, on la voit allongée sur un confortable tapis au côté de son nouveau compagnon de jeu Harry, un autre labrador noir.