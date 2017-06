Un Québécois recherché pour avoir volé un orteil humain au Yukon

Une tradition inusitée

Mais quelle est donc cette tradition aussi farfelue que dégoûtante? Dans ce bar du Yukon, la coutume veut que les clients assez téméraires boivent un verre de whisky dans lequel baigne un orteil humain momifié qui a préalablement reposé dans le sel durant six mois. La devise: «You can drink it fast, you can drink it slow, but your lips have gotta touch the toe». Grosso modo, buvez à la vitesse que vous voulez, mais le doigt de pied doit toucher vos lèvres sans qu'il ne soit avalé ou croqué. Une fois le fait accompli, le buveur reçoit une attestation de son exploit et rejoint le «Sourtoe Cocktail Club» qui compte à ce jour plus de 100 000 membres, selon son site internet.