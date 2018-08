Legault promet une «allocation famille»

(Bromont) Un gouvernement de la Coalition avenir Québec bonifierait les crédits d'impôt aux familles qui désirent avoir plus d'un enfant.

Lors d'un passage à Bromont, lundi, François Legault a promis de réviser de fond en comble le crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux enfants. Ce programme prévoit un montant qui varie entre 682$ et 2430$ pour le premier enfant. Pour les 2e et 3e enfants suivants, le montant est moins élevé : entre 630$ et 1214$.

Le chef caquiste juge la situation « inéquitable ». Selon lui, le programme pénalise les familles plus nombreuses.

Un gouvernement de la CAQ remplacerait donc le régime actuel par une « allocation famille » plus généreuse. Les allocations minimales et maximales seront rehaussées au même niveau pour tous les enfants, peu importe s'il s'agit du premier, du deuxième ou du troisième.

Pour une famille de 3 enfants, cela permettra de toucher jusqu'à 2432$ de plus par année.

La CAQ estime que cette mesure coûtera 763 millions.

