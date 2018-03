 Laval et les Basses-Laurentides: le forum régional sur le transport prend forme 

Aujourd'hui, M. Demers et les maires de la région des Basses-Laurentides se rencontreront pour mettre au point l'organisation de l'événement qui devrait se tenir dès janvier prochain.

Ensemble, ils veulent peaufiner leur stratégie et réclamer des investissements en matière de transport pour repenser les transports collectifs, apporter des correctifs pour les autoroutes 19, 15 et 13, prolonger le métro, planifier une extension du Réseau électrique métropolitain (REM) vers le centre de Laval.

« Il y a une fenêtre électorale dont on veut profiter. On va donc prendre position sur tout ce qui peut atténuer la congestion routière et améliorer la mobilité pour la région », a indiqué le maire Demers.