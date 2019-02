Un train pour Lhassa

La construction de la ligne de chemin de fer Quinghai-Tibet reliant Lhassa, la capitale tibétaine, à la ville de Xining, en Chine, a été achevée en 2006. Les voitures du train, conçues par une coentreprise de Bombardier et Sifang Transportation, sillonnent le plateau tibétain à plus de 5000 m d'altitude, ce qui en fait le plus haut train du monde. Voyez notre photoreportage.

En raison des instabilités politiques, les étrangers doivent en outre posséder de nombreux permis pour visiter la région et plusieurs contrôles policiers sont effectués avant, pendant et après la traversée.

On trouve une voiture-restaurant dans le train, mais beaucoup apportent provisions et nouilles instantanées pour le périple.

4) Dans le Quinghai chinois, les traces du développement sont particulièrement visibles.

Les paysages jadis vierges de cette région sont maintenant touchés par la pollution et on n'y compte plus les nouvelles constructions et infrastructures.

La construction du chemin de fer, à cause de son impact sur l'environnement, a elle-même soulevé beaucoup de critiques.