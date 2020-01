L'Ouzbékistan est un pays riche tant historiquement que culturellement.

La Presse

Avec le reste de l’Asie centrale, l’Ouzbékistan a été nommée région de voyage par excellence pour la nouvelle année par le site Lonely Planet.

Selon CNN, ce classement serait attribuable à l’accès facile au pays et au fait qu’aucun visa n’est désormais requis pour y voyager.

The Economist a également nommé l’Ouzbékistan comme étant le pays qui s’est le plus amélioré en 2019.

En plus de sa riche histoire et sa nourriture remarquable, l’Ouzbékistan est une destination de plus en plus populaire.

Néanmoins, le département d’État américain prévient les voyageurs d’être toujours être prudents lorsqu’ils se rendent en Ouzbékistan.