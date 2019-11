(Paris) Le Puy du Fou, célèbre parc à thème français, a annoncé lundi qu’il allait s’implanter en Chine avec un « village d’époque » et « un grand spectacle nocturne » inspirés de la culture chinoise, pour un budget de 230 millions d’euros.

Agence France-Presse

Cette annonce a été faite à l’occasion du déplacement du chef de l’État Emmanuel Macron en Chine, le président du Puy du Fou, Nicolas de Villiers, faisant partie des entrepreneurs français composant la délégation.

Le Puy du Fou, qui va signer lors de ce voyage « un contrat stratégique », indique qu’il « espère inaugurer en 2022 son premier spectacle chinois, au pied de la Grande Muraille, le monument le plus emblématique du pays, connu mondialement », selon son communiqué.

Il est précisé que « la première phase de ce projet compte également un hôtel à thème, un grand restaurant-spectacle et un village d’époque. Le budget total de ce projet s’élève à 230 millions d’euros » (390 millions $).

Lancé en 1979 avec son spectacle phare la Cinéscénie, le parc vendéen a ouvert dix ans plus tard et propose depuis des spectacles historiques : jeux du cirque romains, batailles de chevaliers ou de Vikings, duels de mousquetaires, etc. Il a accueilli 2,3 millions de visiteurs l’an dernier.

« Une équipe de trente-cinq personnes travaille actuellement à Hangzhou au développement du modèle artistique du Puy-du-Fou inspiré de la culture chinoise. Dès la signature du contrat, l’équipe chinoise du Puy du Fou comptera 200 personnes », indique le communiqué.

C’est à Qinhuangdao, face à la Grande Muraille, que le Puy du Fou a décidé de s’implanter, indique-t-il, précisant que la ville « a déjà donné son accord à la création d’un grand spectacle nocturne signé par le Puy du Fou sur le modèle de la Cinéscénie ou d’El Sueño de Toledo en Espagne ».

En mars dernier, Nicolas de Villiers, fils du fondateur du parc Philippe de Villiers, avait déclaré : « nous ne sommes pas un parc d’attractions, mais un parc de spectacles. Nous avons inventé un modèle unique, qui peut s’enraciner dans toutes les cultures. Et en Chine, la légende est présente partout », en faisant état d’une alliance avec un partenaire privé chinois.

Cet été, le Puy du Fou a présenté son premier spectacle à l’étranger près de Tolède : il retrace, sur une scène de cinq hectares dotée d’un lac artificiel, les épisodes marquants de l’histoire de l’Espagne depuis le XIIIe siècle.

En 2021, Puy du Fou España ouvrira ses portes avec quatre grands spectacles de jour, trois villages d’époque et 30 hectares en pleine nature.

Loin derrière le géant Disneyland Paris et ses quelque 15 millions de visiteurs annuels, mais au coude-à-coude avec le parc Astérix et le Futuroscope de Poitiers qui ont aussi dépassé les deux millions de visiteurs en 2018, le Puy du Fou fait état d’un chiffre d’affaires de 112 millions d’euros (190 millions $).