Délaissée des touristes, Phuket cherche des solutions

(Phuket) Plages désertes, magasins barricadés, hôtels fermés par centaines : après six mois sans touriste étranger, Phuket, joyau de la Thaïlande, est sinistrée, la résistance s’organise entre débrouille et solidarité mais les vacanciers ne sont pas près de revenir et l’inquiétude grandit à l’approche de la haute saison.