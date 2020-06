La reprise du tourisme au Cambodge a un prix : 3000 $ US par visiteur (4100 $ CAN environ), un dépôt exigé à l’arrivée au pays pour couvrir un ensemble de frais potentiellement occasionnés par le coronavirus.

Violaine Ballivy

La Presse

Ces frais incluent une première nuit d’hôtel en quarantaine, les déplacements entre l’aéroport et le centre de dépistage, le test de dépistage lui-même, la désinfection des vêtements, etc.

Les étrangers devront de plus démontrer qu’ils sont dotés d’une couverture médicale d’au moins 50 000 $ US et devront se soumettre à une quarantaine obligatoire, même si le résultat de leur test est négatif.