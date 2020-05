Incertitude et fierté pour l'escrimeur Joseph Polossifakis

(Montréal) Quand il se met à penser aux Jeux olympiques de Tokyo remis à l’an prochain, l’escrimeur Joseph Polossifakis avoue qu’il stresse. Et pour cause. Non seulement n’a-t-il toujours pas mérité sa qualification, mais il ignore à quel moment il pourra disputer la compétition qui lui permettrait de l’obtenir.