La Canadienne Kylie Masse lors des qualifications du 100 m dos aux Championnats mondiaux de natation de Gwangju, en Corée du Sud, e 22 juillet 2019. Les essais olympiques et paralympiques canadiens ont été reportés au printemps prochain en raison de la pandémie.

(Ottawa) Natation Canada a officiellement annoncé les dates de ses essais olympiques et paralympiques en vue des Jeux de Tokyo, qui ont été repoussés d’une année en raison de la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 auront maintenant lieu du 23 juillet au 8 août 2021 et les Jeux paralympiques, du 24 août au 5 septembre. Natation Canada tiendra donc ses essais nationaux du 7 au 11 avril au Centre sportif panaméricain de Toronto.

Cette compétition sera condensée sur cinq jours au lieu de sept, comme il avait été prévu pour 2020.

En ce qui a trait à la natation en eau libre, Natation Canada envisage de retourner aux îles Caïmans pour y tenir les essais canadiens les 17 et 18 avril, à Grand Caïman. Cette compétition servirait à sélectionner la nageuse et le nageur canadiens qui participeraient à la qualification pour le 10 km olympique.

Championnats régionaux

Par ailleurs, les Championnats de l’Est et l’Ouest, prévus pour avril 2021, seront remplacés – l’an prochain seulement – par un format virtuel de championnat dans l’intention de revenir au format existant en 2022.

Plus tard dans l’été, les Championnats canadiens et les Championnats canadiens juniors seront combinés en un seul évènement, qui se tiendra du 26 juillet au 2 août 2021, à Calgary.

Pour l’instant, les dates de l’Omnium can-am de paranatation demeurent inchangées. La compétition se tiendra du 11 au 13 décembre 2020 au Centre aquatique de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Idem pour les compétitions des Jeux d’été du Canada de Niagara 2021, qui se dérouleront du 6 au 13 août.

Championnats des maîtres

Une annonce concernant les Championnats canadiens des maîtres sera faite ultérieurement.

Natation Canada continuera de revoir ses plans pour 2021 et pour les années suivantes au fur et à mesure que les partenaires internationaux, ainsi que les autorités de santé publique municipales, provinciales et nationales, annonceront d’autres décisions.