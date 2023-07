(Wimbledon) Bousculée pendant un set et demi par la jeune Russe Mirra Andreeva, 16 ans, l’Américaine Madison Keys a trouvé la parade tactique pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de Wimbledon, lundi, 3-6, 7-6 (7/4), 6-2.

Agence France-Presse

Andreeva avait le visage fermé et presque boudeur en serrant la main de Keys à la fin du match, mais elle aura sans doute beaucoup à apprendre en analysant son déroulé.

Huit ans après avoir atteint ce stade de la compétition sur le gazon londonien, Keys, qui a aussi à son palmarès une finale aux Internationaux des États-Unis en 2017 et des demi-finales en Australie (2015, 2022), à Roland-Garros (2018) et aux Internationaux des États-Unis (2018), a fait parler son expérience.

« Je savais qu’en restant dans le match, à un moment toutes mes années sur le circuit finiraient par payer », a-t-elle d’ailleurs expliqué après la rencontre.

Car c’est un vrai défi que lui a proposé Andreeva avec sa première balle efficace et sa science du contre pour remporter la première manche 6-3.

Il s’agissait du premier set perdu cette saison sur gazon par Keys, qui avait remporté la semaine dernière le tournoi d’Eastbourne pour la deuxième fois de sa carrière.

Alliant puissance et précision, Andreeva s’est encore détachée au deuxième set pour mener 4-1 avec une balle de deuxième break en sa faveur.

Mais Keys, avec un meilleur pourcentage de premières balles, en arrivant enfin à placer ses coups droits dévastateurs et en venant davantage au filet, s’est relancée à l’expérience.

Elle a même repris le bris à 2-4 en changeant de main en cours d’échange, concluant au filet d’un coup droit court croisé de la main gauche alors qu’elle est droitière.

Le jeu décisif de la deuxième manche a été très indécis, mais en marquant sur le service adverse pour mener 5-4 avec ses deux services à suivre, Keys a égalisé à une manche partout.

La troisième manche n’était pas forcément une bonne nouvelle pour Andreeva, passée par trois tours de qualification avant de rentrer dans le tableau final.

Le bris rapide de l’Américaine pour mener 3-0, a sans doute porté un coup au moral de la jeune Russe qui a semblé émoussée et presque fataliste en fin de match. Elle n’a eu qu’une occasion de reprendre le bris, qu’elle a laissé filer et Keys affrontera au prochain tour la numéro 2 mondiale biélorusse, Aryna Sabalenka.

Haddad Maia abandonne, Rybakina et Jabeur en quart

La Brésilienne Beatriz Haddad Maia a abandonné sur blessure en huitième de finale, alors qu’elle était menée 4-1 dans la première manche par la tenante du titre kazakhe, Elena Rybakina, qui est qualifiée pour les quarts de finale.

Juste après la perte de son service, à 3-1 contre elle, la demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros, s’est plainte du bas du dos et demandé un temps mort médical.

Elle est sortie du court pour se faire soigner, mais à son retour, bien qu’elle ait tenté de reprendre le match, elle n’arrivait plus à de déplacer.

En larmes, elle a fini par rejoindre son adversaire au filet pour abandonner.

Finaliste l’an passé, Ons Jabeur n’a pas perdu de temps en huitièmes de finale du tournoi de Wimbledon face à la Tchèque Petra Kvitova, que la Tunisienne a battu 6-0, 6-3 en à peine plus d’une heure, mardi.

La numéro 6 mondiale retrouvera en quart de finale, jeudi, Elena Rybakina, qui l’avait battue en trois sets en finale l’an dernier.

« Quand j’ai gagné le premier set 6-0, je me suis dit que rien n’était joué », a expliqué Jabeur après le match.

Kvitova, vainqueur à Wimbledon en 2014, n’a jamais vraiment réussi à rentrer dans le match, commettant 26 fautes non provoquées pour quatre coups gagnants seulement.

Mais cela ne doit rien enlever à l’excellente prestation de Jabeur qui a réalisé quelques coups formidables et qui confirment sa bonne forme du moment.

Contre Rybakina, « j’essaierai de prendre ma revanche. Cela avait été une finale difficile à vivre et beaucoup de souvenirs vont me revenir. J’espère jouer comme aujourd’hui et gagner, parce que c’est une joueuse très forte et impitoyable », a estimé Jabeur.

Sabalenka fonce en quarts

La N.2 mondiale Aryna Sabalenka n’a pas traîné : la Biélorusse a battu la Russe Ekaterina Alexandrova (22e) 6-4, 6-0 en 1 h 11 pour retrouver les quarts de finale.

Demi-finaliste en 2021 et interdite de tournoi l’an dernier, la joueuse de 25 ans affrontera l’Américaine Madison Keys (18e) pour tenter de retrouver le dernier carré londonien.

Après avoir été à un jeu de l’élimination au deuxième tour face à la Française d’origine russe Varvara Gracheva, Sabalenka est montée en puissance lors des deux tours suivants.

Elle fait partie des favorites du tournoi avec la N.1 mondiale Iga Swiatek et la tenante du titre Elena Rybakina.