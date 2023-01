Blessure à une jambe

Carlos Alcaraz ratera les Internationaux d’Australie

(Paris) Un an après la triste saga Djokovic, l’Omnium d’Australie sera de nouveau privé de l’une de ses principales vedettes : le no 1 mondial Carlos Alcaraz a déclaré forfait sur blessure vendredi, lésant le premier Majeur de la saison d’une épique confrontation entre les anciens et les jeunes loups.