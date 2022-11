(Paris) Sans la Russie, tenante du titre, mais suspendue pour raisons politiques, les États-Unis viseront un 19e titre record et seront l’équipe à battre de la Coupe Billie Jean King (ex-Coupe Fed) lors de la phase finale 2022 (8-13 novembre) à Glasgow.

Agence France-Presse

Sur des courts en dur, en salle, la capitaine américaine Kathy Rinaldi alignera l’équipe la plus redoutable, sur le papier, avec notamment Coco Gauff (4e mondiale), Madison Keys (11e) et Danielle Collins (14e).

Jessica Pegula (3e), titrée au WTA 1000 de Guadalajara, devait être la tête de file, mais elle a déclaré forfait lundi, à la veille du début de la compétition et quelques jours après son élimination en phase de groupes des Masters WTA à Fort Worth.

Gauff, elle, a joué sa première finale de Grand Chelem en mai à Roland-Garros et reste sur trois quarts de finale aux Internationaux des États-Unis, San Diego et Guadalajara. Elle a aussi été éliminée en phase de groupes des Masters de fin d’année.

Keys avait démarré l’année très fort avec un titre à Adélaïde puis un quart de finale aux Internationaux d’Australie. C’est également à Melbourne que Collins s’est illustrée en 2022 : finaliste, en battant en demi-finale la Polonaise Iga Swiatek.

Cette dernière est devenue l’incontestable N.1 mondiale après la retraite de l’Australienne Ashleigh Barty au début du printemps, à 25 ans seulement.

Elle l’est toujours au terme d’une saison remarquable, mais a renoncé à défendre les couleurs de son pays lors de cette phase finale de la Coupe BJK. Si bien que les Polonaises seront menées par Magda Linette (51e).

Comme les États-Unis, la République tchèque sera privée de sa joueuse N.1, Petra Kvitova (16e), mais alignera une équipe à fort potentiel menée par Barbora Krejcikova (21e). La lauréate de Roland-Garros 2021 sera épaulée en simple par Karolina Pliskova (ex-N. 1 tombée au 32e rang de la WTA), membre de l’équipe tchèque de la Coupe Fed victorieuse en 2015.

Enfin, Katerina Siniakova, partenaire de Krejcikova en double pour conquérir six titres du Grand Chelem, dont les Internationaux d’Australie, Wimbledon et des Internationaux des États-Unis cette année, sera également à Turin.

Le tirage au sort a voulu que les États-Unis et la République tchèque soient dans le même groupe D, avec la Pologne, si bien qu’une des nations favorites ne verra pas les demi-finales.

Le groupe A réunit la Suisse, finaliste 2021, le Canada et l’Italie. Le groupe B met aux prises l’Australie, la Slovaquie et la Belgique. Le groupe C est composé de l’Espagne, du Kazakhstan et de la Grande-Bretagne.

Calquée depuis 2021 sur la nouvelle formule de la Coupe Davis, la Coupe Billie Jean King regroupe sur un même site douze nations réparties en quatre groupes de trois. Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales, samedi. La finale aura lieu dimanche.