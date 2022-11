Les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, lors de leur match contre Lyudmyla Kichenok et Jelena Ostapenko, dimanche à Fort Worth au Texas

(Fort Worth) Les championnes en titre du volet en double, Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, ont atteint le match de championnat des Finales de la WTA grâce à une victoire de 7-6(5), 6-2 contre Lyudmyla Kichenok et Jelena Ostapenko, dimanche.

Schuyler Dixon Associated Press

La paire tchèque, première tête de série, est sur le point de conclure une saison dominante, alors qu’elle a subi seulement trois défaites jusqu’à présent. Elle a également remporté les trois tournois du Grand Chelem auxquels elle a participé.

Il s’agissait de la troisième victoire cette saison pour Krejcikova et Siniakova contre le tandem formé de l’Ukrainienne Kichenok et la Lettonne Ostapenko, classée cinquième. L’une de ces victoires a eu lieu à Wimbledon.

Krejcikova et Siniakova affronteront le duo gagnant entre celui de Veronika Kudermetova et Elise Mertens et celui de Desirae Krawczyk et Demi Schuurs lors de la finale du tournoi de fin de saison, lundi.

Les demi-finales du volet en simple auront lieu plus tard en soirée et mettront en vedette Iga Swiatek, première joueuse mondiale, et Aryna Sabalenka (7e). L’autre duel opposera Maria Sakkari, classée cinquième, et Carolina Garcia (6e).