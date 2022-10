PHOTO GEORGIOS KEFALAS, KEYSTONE FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov avancent

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime a amorcé sa quête d’un troisième titre en autant de semaines sur le circuit de l’ATP en arrachant une victoire en trois manches de 6-7 (3), 6-4, 6-4 face au Suisse Marc-Andrea Huesler en première ronde du tournoi de Bâle, mercredi.

La Presse Canadienne

Dans la patrie de Roger Federer, Auger-Aliassime, 9e joueur mondial et troisième tête de série, a eu besoin de deux heures 18 minutes pour venir à bout de Huesler, qui avait reçu un laissez-passer des organisateurs et qui occupe le 62e échelon au classement de l’ATP.

Auger-Aliassime y est arrivé, une fois de plus, grâce à du jeu de haut niveau à son service. Le Québécois de 22 ans a réussi 17 as comparativement à quatre doubles fautes, n’a fait face à aucune balle de bris et gagné 50 points sur 56 après avoir logé sa première balle de service en jeu.

Malgré ces statistiques, Auger-Aliassime a dû venir de l’arrière pour inscrire cette neuvième victoire consécutive.

Après avoir sauvé une balle de bris lors du 10e jeu et une autre au 12e, Huesler a pris l’avance lors du jeu décisif de la manche initiale grâce à des mini-bris consécutifs lors des quatrième et cinquième points, pour se bâtir une avance de 4-1 qu’il est parvenu à protéger.

Auger-Aliassime a réagi avec autorité en brisant le service de Huesler dès le premier jeu du deuxième set, profitant d’une balle courte pour frapper un coup droit en croisé que le Suisse n’a pu rejoindre. Il a ensuite gagné ses cinq jeux au service en ne perdant qu’un total de cinq points

Au troisième set, Auger-Aliassime a dû patienter un peu plus longtemps pour aller chercher le bris de service dont il avait besoin pour espérer gagner le match. Il y est arrivé lors du neuvième jeu, grâce à deux points consécutifs.

Il a enchaîné ce bris en gagnant les quatre points à son service, le dernier grâce à son 17e as du match.

En deuxième ronde, Auger-Aliassime affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic.

Par ailleurs, dans un match de deuxième tour, l’Espagnol Carlos Alcaraz, favori du tournoi et numéro un mondial, a vaincu le Néerlandais Botic van de Zandschulp 6-4, 6-2.

Shapovalov élimine Fritz

Un peu plus tard mercredi, au tournoi de tennis de Vienne, l’Ontarien Denis Shapovalov a mérité son billet pour les quarts de finale grâce à une victoire en trois manches de 6-1, 4-6, 6-3 sur l’Américain Taylor Fritz, quatrième tête de série et 10e joueur mondial.

C’est la cinquième fois que Shapovalov, classé 19e au monde, prend la mesure de Fritz en sept affrontements.

PHOTO HIRO KOMAE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Denis Shapovalov

Les deux joueurs ont terminé le match avec 10 as, mais Shapovalov a été plus efficace après avoir logé sa première balle de service en jeu, avec un taux de réussite de 88 % à ce chapitre comparativement à 73 % pour Fritz.

Shapovalov a été particulièrement incisif lors du premier set, qu’il a gagné en 21 minutes, grâce à des bris de service lors des troisième, cinquième et septième jeux.

Fritz a forcé la tenue d’une manche décisive en réalisant un bris lors du cinquième jeu du deuxième set.

Shapovalov s’est donné l’avantage lors du troisième set avec un bris lors du sixième jeu, lorsque Fritz a expédié un revers dans le filet.

Fort de cette avance de 4-2, Shapovalov a gagné ses deux jeux suivants au service et mis fin au duel lorsqu’il a forcé Fritz à envoyer un revers en croisé à l’extérieur de la ligne de côté.

En quarts de finale, vendredi, Shapovalov se mesurera au Britannique Daniel Evans, classé 26e au monde.