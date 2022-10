(Tampico) La Montréalaise Leylah Fernandez a respecté la logique et n’a pas eu de difficultés pour défaire son adversaire chinoise Xiaodi You 6-3, 6-2, mercredi, à l’Omnium de Tampico, au Mexique.

La Presse Canadienne

Fernandez, troisième tête de série et 40e raquette mondiale, s’est imposée devant You, 271e raquette mondiale, en une heure 30 minutes de jeu.

Grâce à sa victoire, la Québécoise a obtenu son laissez-passer pour les quarts de finale de ce tournoi de la série WTA 125. Au prochain tour, elle croisera le fer avec sa compatriote Rebecca Marino, qui a aussi triomphé mercredi.

PHOTO HENRY ROMERO, ARCHIVES REUTERS Rebecca Marino

La Vancouvéroise, huitième tête de série, a tiré son épingle du jeu lors du troisième set et a pris la mesure de la Japonaise Moyuka Uchijima 7-6 (4), 6-7 (8), 6-3.

La Canadienne a réalisé neuf as et en a subi trois au terme d’un long duel de deux heures et 29 minutes.