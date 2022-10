(Tampico) La Montréalaise Leylah Fernandez s’est remise d’un lent départ pour prendre la mesure de l’Américaine Elizabeth Mandlik 7-6 (8) et 6-2, mardi, dans le cadre du tournoi de la série WTA 125 à Tampico, au Mexique.

La Presse Canadienne

La Canadienne, troisième tête de série, a réussi cinq as et a été victime que d’une double faute au terme d’un duel de une heure et 58 minutes.

En huitièmes de finale, elle croisera le fer avec la Chinoise Xiaodi You, la 271e raquette mondiale.

Plus tôt dans la soirée, sa compatriote montréalaise Eugenie Bouchard a subi une défaite crève-cœur contre la Mexicaine Renata Zarazua.

PHOTO ARUN SANKAR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Eugenie Bouchard

La Canadienne de 28 ans menait 4-1 dans le premier set, mais a perdu 7-5. Elle a ensuite rebondi avec un gain convaincant de 6-1 au deuxième set, mais a plié l’échine 7-5 en troisième manche, malgré une avance éphémère sur Zarazua.

Zarazua a réalisé le seul as de ce match de deux heures et vingt minutes. Bouchard a commis quatre doubles fautes alors que son adversaire n’en a commis aucune.

La Vancouveroise Rebecca Marino jouera mercredi contre Moyuka Uchijima du Japon en huitièmes de finale. Lundi, Marino a battu la Russe Varvara Flink 6-3, 7-5.