Internationaux des États-Unis

Rafael Nadal éliminé par Frances Tiafoe

(New York) Surprise à New York : Rafael Nadal, troisième joueur mondial et quadruple vainqueur de l’épreuve, a été éliminé dès les huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis, battu 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 par Frances Tiafoe (26e), lundi à New York.