(New York) Rafael Nadal, après deux premiers tours cahoteux, a accéléré la cadence aux Internationaux des États-Unis samedi, faisant longtemps vivre un calvaire à Richard Gasquet, pour rallier les 8e de finale, imité par le phénomène Carlos Alcaraz et la no 1 mondiale Iga Swiatek.

Agence France-Presse

L’Espagnol, 3e mondial, s’est imposé 6-0, 6-1, 7-5, infligeant à sa victime préférée sa 18e défaite en autant de confrontations. La plus lourde aussi en Grand Chelem, du niveau de celle qu’avait concédé le Français à Roland-Garros en 2015 contre Novak Djokovic (6-1, 6-2, 6-3).

Et encore, si Gasquet a pu marquer six jeux dans cette rencontre, c’est au prix d’un baroud d’honneur dans la troisième manche, durant lequel il a enfin lâché ses coups.

Nadal, qui a enfin vu un peu d’adversité se manifester, a fait en sorte de ne pas laisser Gasquet nourrir d’espoir de remontée, après son débreak à 2-2. Une manche accrochée, finalement plus utile que les deux précédentes pour ce qui est de peaufiner des réglages.

« Mon meilleur match »

« C’est mon meilleur match du tournoi, il y a eu beaucoup d’améliorations, j’ai haussé mon niveau de jeu, c’est important », a souligné le Majorquin, qui veut porter à 23 son record de titres du Grand Chelem et aura pour adversaire au prochain tour l’Américain Frances Tiafoe (26e), tombeur de l’Argentin Diego Schwartzman (16e).

Autre satisfaction : il n’a nullement été gêné par son nez, blessé jeudi soir par sa raquette après un rebond malencontreux. « Il est un peu plus gros que d’habitude, mais il est toujours là, ça va », a-t-il assuré en plaisantant.

PHOTO COREY SIPKIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Richard Gasquet

À 6-0, 3-0, Gasquet, soutenu par le public qui le sentait en perdition, a fini par remporter son premier jeu, levant les bras en croix sous l’ovation du public.

Mais il a commis trop de fautes directes (29), et a été trop en délicatesse avec son service (7 doubles fautes au total et 57 % de premières balles) pour inquiéter Nadal, qui a tranquillement gagné les cinq jeux suivants pour mener deux manches à zéro et se détacher 2-0 dans la troisième.

Mais cette fois, Gasquet a recollé, réussissant à prendre le service de son adversaire. Et il a enfin tenu tête au Majorquin de 36 ans, jusqu’à ce que ce dernier ne réussisse le break décisif pour mener 6-5 et servir pour le gain du match.

Gasquet, 36 ans également, avait atteint le dernier carré à Flushing Meadows en 2013, mais il n’a plus dépassé le troisième tour depuis 2018.

Les deux joueurs se connaissent depuis qu’ils ont 12 ans. Mais sur le circuit principal, Nadal a toujours nettement dominé Gasquet : au total, ils ont joué 47 manches et le Français n’en a gagné que 4, le dernier en 2008.