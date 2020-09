(New York) Milos Raonic et Vasek Pospisil ne se sont affrontés qu’à quelques reprises sur le circuit professionnel de l’ATP, mais leur rivalité date d’il y a longtemps.

La Presse Canadienne

Les deux Canadiens vont croiser le fer jeudi, au deuxième tour des Internationaux de tennis des États-Unis, dans ce qui sera leur premier rendez-vous en tournoi du Grand Chelem et seulement leur quatrième duel au plus haut niveau du tennis professionnel masculin.

Toutefois, Raonic a rappelé que leurs premiers affrontements remontaient à environ 15 ans, au moment où ils gravissaient les rangs du tennis au Canada.

« Je ne peux me souvenir de la première fois où nous avons joué l’un contre l’autre. Peut-être chez les moins de 14 ans », s’est avancé à dire Raonic, Ontarien aujourd’hui âgé de 29 ans, après sa victoire au premier tour contre l’Argentin Leonardo Mayer.

« Je ne sais pas si nous nous sommes affrontés chez les moins de 12 ans. »

Je pense qu’il a gagné la plupart de nos matchs pendant notre carrière junior, puis que j’ai gagné la plupart d’entre eux, sauf le dernier, durant nos carrières professionnelles. Oui, ça va être un match divertissant. Milos Raonic

Ce duel sera le deuxième affrontement au programme au stade Louis-Armstrong et il devrait donc commencer vers 13 h. Il s’est concrétisé dans la foulée d’un parcours parfait des cinq Canadiens inscrits en simple au premier tour.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime et l’Ontarien Denis Shapovalov ont également gagné leur match de premier tour, tout comme la Lavalloise Leylah Annie Fernandez, chez les femmes, qui a ainsi obtenu sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem.

Shapovalov, 12e tête de série, a pris de l’avance sur ses compatriotes en franchissant le deuxième tour, mercredi soir. Il a vaincu le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 6-7 (5), 6-4, 6-4 et 6-2.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Denis Shapovalov célèbre sa victoire contre le Sud-Coréen Soonwoo Kwon.

L’Ontarien gaucher a réussi 20 as contre six doubles fautes et il a eu besoin de 3 h 41 min pour venir à bout de son rival, classé 73e à l’échelle de l’ATP. Shapovalov a dicté les points et réussi 62 coups gagnants contre 57 fautes directes, tandis que Kwon a été limité à 19 coups gagnants et 35 fautes directes.

Au troisième tour, Shapovalov croisera le fer avec l’Américain Taylor Fritz, 19e tête de série.

D’ici là, Auger-Aliassime affrontera l’Écossais Andy Murray, jeudi soir, au stade Arthur-Ashe.

Dans la même enceinte, lors du tout premier match de la journée, Fernandez livrera bataille à l’Américaine Sofia Kenin, deuxième tête de série.

« Il y aura un peu plus de pression sur moi. Elle est une jeune étoile montante, qui joue de l’excellent tennis », a déclaré Kenin au sujet de son duel contre Fernandez, qui n’est âgée que de 17 ans.

« Ce sera un bon match et j’espère bien faire. »

C’est la première fois que quatre Canadiens atteignent le deuxième tour du simple masculin à un tournoi du Grand Chelem depuis les Championnats des États-Unis de 1959, alors que cinq joueurs du pays avaient réussi l’exploit.

« Tension et émotion »

Dans les faits, Pospisil compte quatre victoires contre Raonic au niveau professionnel, mais la plupart ont été enregistrées lors de tournois de catégorie inférieure.

Âgé de 30 ans et originaire de Vancouver, Pospisil a défait Raonic lors de trois tournois de catégorie Futures de l’ITF, en 2009 et en 2010. Plus tard cette année-là, Raonic s’est repris en battant Pospisil à un tournoi du circuit Challenger à Lexington, au Kentucky.

Sur le circuit de l’ATP, Raonic a gagné les deux premiers affrontements, dont une bataille en demi-finale de la Coupe Rogers en 2013, à Montréal. Pospisil a par ailleurs battu l’Ontarien au deuxième tour du tournoi d’Anvers de 2018, en Belgique.

« Il y a un peu plus de tension, un peu plus d’émotion », a reconnu Raonic au sujet de ses matchs contre Pospisil.

Je pense que nous sommes aussi bien équipés pour mettre ça de côté et nous concentrer sur le tennis. Milos Raonic

Classé 18e au monde, Raonic s’est présenté aux Internationaux des États-Unis sur une note positive après avoir atteint la finale du tournoi Western & Southern, sur le même site, samedi. Il s’est incliné devant le Serbe Novak Djokovic après une bataille acharnée.

Pospisil, 94e au monde, a connu une relance de sa carrière après s’être remis d’une hernie discale l’an dernier. Il a été un pivot du Canada dans son aventure jusqu’en finale de la Coupe Davis en 2019, et il a atteint une finale d’un tournoi de l’ATP pour la deuxième fois de sa carrière, à Montpellier, en France, en février.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Vasek Pospisil occupe actuellement le 94e au classement mondial.

Pospisil a joué un premier match depuis la fin de février, mardi, et a admis qu’il se sentait un peu rouillé. Néanmoins, il était heureux de sa victoire contre l’Allemand Philipp Kohlschreiber.

« J’ai été agréablement surpris de la façon dont j’ai joué parce que je ne m’étais pas bien senti lors des entraînements préparatoires au cours de la dernière semaine », a analysé Pospisil.

« C’est toujours difficile de revenir quand on n’a pas joué de matchs en environ six mois, mais en général, j’étais pas mal satisfait. »