Internationaux de tennis du Canada

Un tournoi féminin sans égal

Ce sont les femmes qui auraient dû disputer la Coupe Rogers cette semaine au stade IGA, et avec la présence de la championne en titre Bianca Andreescu, l’évènement aurait été un succès assuré. Nous nous intéressons aujourd’hui, dans le troisième volet de notre dossier, à cet évènement phare de la scène sportive à Montréal et au Canada, et au succès inégalé du tournoi féminin.