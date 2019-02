Belinda Bencic et Petra Kvitova en finale à Dubaï

Associated Press Dubaï, Émirats arabes unis

Bencic, 45e raquette mondiale, a gagné son troisième match de suite contre une adversaire du top 10. Elle en affrontera une autre, la double championne de Wimbledon Petra Kvitova, en finale samedi sur le ciment.

Plus tôt en demi-finales vendredi, Kvitova est venue de l'arrière pour vaincre Hsieh Su-wei 3-6, 6-2, 6-4.

Kvitova, la deuxième tête de série, a ainsi signé sa 17e victoire sur le circuit de la WTA cette saison, un sommet. Elle participera à sa troisième finale de la campagne - elle fut finaliste aux Internationaux d'Australie -, et sa 35e en carrière.

Bencic convoitera son troisième titre en carrière, et Kvitova son 27e.

Hsieh tentait d'évincer sa quatrième adversaire du top 10 mondial cette semaine. Après avoir concédé cinq jeux de suite pour perdre le premier set et tirer de l'arrière 1-0 au deuxième, Kvitova a retrouvé sa première balle et s'est mise en branle.

Les joueuses ont échangé trois bris pour commencer le troisième set, avant que Kvitova ne conserve son service pour prendre les commandes 3-1. Elle a ensuite scellé l'issue de la rencontre.

Contre Svitolina, Bencic a tiré de l'arrière 5-3 au troisième set. Il s'agissait de sa plus récente remontée. Elle a sauvé six balles de match contre la huitième tête de série Aryna Sabalenka au troisième tour, et a effacé un déficit d'un set avant de renverser la troisième tête de série Simona Halep en quarts de finale.