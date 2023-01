PHOTO DAVID J. PHILLIP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Lausanne) La voie qui permettra à la Russie d’envoyer une délégation aux Jeux olympiques de Paris l’an prochain s’est ouverte, jeudi, au grand dam de l’Ukraine.

Associated Press

Le Comité international olympique (CIO) a indiqué mercredi être en faveur de la présence des délégations russe et biélorusse qui évolueraient sous bannière neutre lors des Jeux olympiques de 2024, malgré la requête du président ukrainien Volodymyr Zelensky de les exclure totalement de l’évènement.

Le lendemain, la Russie et la Biélorussie ont été officiellement invitées aux Jeux asiatiques, un évènement clé vers la qualification olympique.

La Russie participe habituellement à des compétitions en sol européen, mais ses relations sont tendues avec de nombreux pays qui y organiseront bientôt des épreuves de qualifications. La Russie et la Biélorussie ont d’ailleurs été exclues de la plupart des compétitions internationales qui comprennent des sports faisant partie du programme olympique en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Zelensky a dit avoir mentionné au président français Emmanuel Macron, dont le pays sera l’hôte des prochains JO, que la Russie « ne devrait pas être là ». L’Ukraine est maintenant à la recherche d’appuis pour s’opposer au plan du CIO.

« Le CIO a fait fi des crimes de guerre de la Russie, en alléguant “qu’aucun athlète ne devrait être puni en raison de son passeport”, alors que des athlètes ukrainiens continuent d’être abattus en raison du leur. Je demande à tous les dirigeants sportifs de la planète qu’ils s’expriment sur cet enjeu », a écrit le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba sur Twitter jeudi.

L’Ukraine a d’ailleurs boycotté une épreuve de qualification olympique en judo l’an dernier à cause de la présence d’athlètes russes, qui évoluaient sous une bannière neutre.

En Russie, le plan du CIO a été encensé par Igor Levitin, un proche du président Vladimir Poutine qui occupe des postes clés au sein du gouvernement et des fédérations sportives.

« C’est déjà un succès. La communauté olympique est consciente qu’elle ne peut organiser des Jeux olympiques sans la présence de la Russie », a évoqué Levitin, qui est notamment le vice-président du Comité olympique russe, dans des commentaires rapportés par l’agence de presse russe Tass.

Les Jeux asiatiques se dérouleront à Hangzhou, en Chine, en septembre et octobre, et serviront d’épreuve de qualification olympique dans de nombreuses disciplines, dont le tir à l’arc et la boxe. D’autres disciplines tiendront leurs propres épreuves de qualification dans la zone asiatique.