Le Comité paralympique canadien souhaite que les athlètes de la Russie et du Bélarus soient exclus des Jeux paralympiques d’hiver de Pékin.

La Presse Canadienne

Le CPC a joint sa voix à celle d’autres organismes sportifs du monde entier, dont le Comité international paralympique (CIP), pour condamner les actions de la Russie en Ukraine.

« Les Jeux paralympiques d’hiver de 2022 commencent sous peu, or les événements ayant cours en Ukraine nous préoccupent profondément, pouvait-on lire dans le communiqué du CPC. Aux Jeux, il importe que les athlètes puissent concourir dans un environnement équitable où leur sécurité et leur bien-être sont au premier plan. »

Le CPC a ajouté qu’en raison des « contraintes juridiques existantes, le CIP n’est pas autorisé à expulser la Russie et le Bélarus des Jeux de Pékin 2022. Nous enjoignons le CIP d’imposer les sanctions les plus sévères dont il dispose juridiquement ».

Le CPC exige également la tenue d’une assemblée extraordinaire des membres du CIP dans les plus brefs délais afin de considérer l’expulsion de la Russie et du Bélarus en tant que membre. « Nous croyons sincèrement au pouvoir rassembleur du sport, ce dont les Jeux feront la preuve », a mentionné le CPC.

Les Jeux paralympiques d’hiver commenceront vendredi à Pékin, et s’échelonneront jusqu’au 13 mars. Le Comité paralympique russe est suspendu par le CIP depuis 2016, et en conséquence il a évolué sous une bannière paralympique neutre lors des Jeux paralympiques de Pyeongchang en 2018, s’adjugeant au passage huit médailles d’or, 10 d’argent et six de bronze. Le Canada a gagné 28 médailles (huit d’or, quatre d’argent et 16 de bronze). Les États-Unis avaient dominé le tableau avec 36 médailles (13, 15 et huit). Plusieurs athlètes canadiens et fédérations sportives nationales ont exigé des sanctions plus sévères contre la Russie et le Bélarus.

L’ex-hockeyeuse Hayley Wickenheiser a fait partie des athlètes canadiens et internationaux qui ont demandé au CIO et au CIP d’exclure la Russie et le Bélarus des mouvements olympique et paralympique.