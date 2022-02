Les épreuves de patinage artistique se sont terminées avec le programme libre en couple, samedi matin, aux Jeux olympiques de Pékin. Aucun des deux duos canadiens n’a toutefois pu faire sa place sur le podium. La délégation canadienne quitte donc la Chine sans médaille.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Les champions canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, 13e après le programme court, ont livré une belle chorégraphie sur la chanson Carry you de Ruelle. Ils ont cependant fait quelques erreurs, notamment à l’exécution d’un triple salchow. Le couple entraîné par Bruno Marcotte a toutefois réussi son triple boucle lancé, qui lui avait fait perdre beaucoup de points la veille, lors du programme court.

Le tandem vêtu de blanc semblait satisfait à sa sortie de la patinoire. Il a obtenu 118,86 points pour un cumulatif de 181,37, bon pour le premier rang temporaire. Il a toutefois glissé jusqu’au 10e rang par la suite.

De leur côté, Vanessa James et Eric Radford ont patiné au son de la chanson Falling de Harry Styles. Le tout a très bien commencé avec une vrille, un triple double piqué et deux double boucle piqué bien exécutés malgré un léger manque de synchronisme. Après une spirale toute en longueur, James a perdu pied en atterrissant un triple lutz lancé.

PHOTO ALEKSANDRA SZMIGIEL, REUTERS Vanessa James et Eric Radford

Le duo était tout de même souriant après son programme, qui lui a valu 117,96 points pour un total de 180,99. Il a pris le 12e rang.

Rappelons que James représentait le Canada pour la première fois de sa carrière aux Jeux olympiques. Elle portait les couleurs de la France à Vancouver, Sotchi et PyeongChang. Eric Radford, 37 ans, était en quête d’une quatrième médaille olympique. Les deux patineurs font équipe seulement depuis avril 2021. Forts de leur expérience respective, ils auront réussi à se rendre jusqu’aux Jeux et à y faire leur place parmi le top 15.

Ce sont les Chinois Sui Wenjing et Han Cong qui ont remporté la médaille d’or avec un pointage cumulatif de 239,88 points. Les deux duos du Comité olympique russe composés d’Evgeniya Tarasova et Vladimir Morozov (239,25 points) ainsi que de Anastasia Mishina et Aleksandr Galiamov (237,71 points) ont respectivement décroché l’argent et le bronze.

La délégation canadienne de patinage artistique n’aura donc, pour une rare fois, récolté aucune médaille aux Jeux. À PyeongChang, elle était montée sur le podium à quatre reprises, dont deux fois sur la première marche, en danse (Scott Moir et Tessa Virtue) et en équipe.