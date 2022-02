(Pékin) La Canadienne Piper Gilles a retenu ses larmes alors qu’elle tentait d’expliquer comment un porté avait horriblement mal tourné à l’épreuve de danse sur glace aux Jeux olympiques de Pékin.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Son partenaire de longue date, Paul Poirier, lui a gentiment dit : « Tu étais extraordinaire. »

Dans ce qui était probablement leur dernière présence olympique, Gilles et Poirier ont terminé septièmes en danse sur glace après qu’un porté raté eut fait pleurer Gilles lors de la zone où les patineurs attendent leurs pointages.

Patinant au son de The Long and Winding Road, du groupe The Beatles, les Canadiens ont présenté un total de 204,78 points.

Lors de la rotation du porté, Gilles se retourne de dos par-dessus Poirier. Son pied est censé atterrir sur la jambe de Poirier, alors que son autre jambe s’étire vers le ciel. Mais comme dans le cauchemar de tous les danseurs sur glace, elle s’est retrouvée accroupie sur un genou.

« Le retournement est simplement allé un peu trop loin. Là où j’ai atterri, j’étais sur mon talon et… je n’ai pas assez de pression pour pousser sur la lame, elle veut glisser, a expliqué Gilles. À ce moment-là, nous avons simplement tenté de tenir la manœuvre… c’était simplement de la tenir le plus possible et de tenter d’obtenir le plus de points. »

Les Français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont triomphé grâce à un total de 226,98 points après les deux épreuves. La paire avait terminé deuxième à cette épreuve à PyeongChang en 2018, derrière les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir.

PHOTO SEBASTIEN BOZON, AGENCE FRANCE-PRESSE Les Français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont triomphé grâce à un total de 226,98 points.

Les athlètes du Comité olympique de Russie Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, champions du monde en titre, ont pris le deuxième rang avec un pointage de 220,51. Les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue ont complété le podium grâce à un cumulatif de 218,02 points.

S’il s’agissait vraiment des derniers Jeux olympiques pour Gilles et Poirier, ce n’était certainement pas la fin qu’ils espéraient écrire. Mais ils étaient tout de même fiers de la façon dont ils se sont battus malgré leur erreur.

« C’est ce que fait chaque athlète qui vient ici aux Jeux olympiques — se battre pour chaque instant et être à son meilleur, a insisté Gilles. C’est ce que nous avons fait aujourd’hui. Nous avons été très résilients et nous devrions en être très fiers. »

« On peut regarder le sport et se dire « ils n’ont pas gagné », mais tout est une question du travail qui a été accompli pour arriver à ces moments. Les gens l’oublient, a ajouté Gilles. Nous pouvons simplement être si fiers de ce que nous avons fait et nous sommes bénis d’avoir participé à des Jeux olympiques. »

Gilles et Poirier envisagent de participer aux Championnats du monde, le mois prochain à Montpellier, en France, puis de décider de leur avenir.

« J’ai l’impression que notre histoire a toujours été une histoire ouverte et je pense que ça dépend vraiment de ce que nous voulons faire ensuite. Nous sentons-nous assez créatifs pour continuer ? Où voulons-nous être dans la vie ? », a dit Gilles.

Le duo canadien composé de Nikolaj Soerensen et Laurence Fournier Beaudry a terminé au neuvième rang alors que celui formé de Marjorie Lajoie et de Zachary Lagha a conclu l’épreuve au 13e échelon.

La prochaine étape sera les programmes courts chez les dames, mardi. Madeline Schizas, qui a fêté son 19e anniversaire de naissance lundi, est la seule Canadienne inscrite à cette épreuve individuelle.