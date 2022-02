(Pékin) Le Suisse Marco Odermatt a dominé le slalom géant cette saison et il est maintenant le champion olympique de cette discipline.

Daniella Matar Associated Press

Âgé de 24 ans, Odermatt a bravé la neige et la visibilité réduite pour remporter l’épreuve masculine de slalom géant aux Jeux de Pékin, dimanche.

« J’ai vraiment tout risqué dans la deuxième descente parce que je ne voulais pas une simple médaille, je voulais la médaille d’or, a analysé Odermatt. C’est difficile parce que tu peux tout perdre, mais aujourd’hui, ç’a payé. »

C’était la première fois depuis le début des Jeux de Pékin que la neige tombait pendant une course de ski alpin. Les conditions climatiques ont forcé le report de la deuxième descente de 75 minutes.

« C’était une journée difficile, avec les conditions et avec une si longue attente entre les deux descentes, a expliqué Odermatt. C’était plus de cinq heures pour moi. C’était tellement long de repenser à tout et c’était difficile de rester concentré. J’ai tenté de dormir pendant quelques minutes entre les deux descentes. »

Odermatt a bien géré les conditions et l’attente — et une erreur lors de la première descente — pour présenter un chrono combiné de 2 : 09,35.

Le Slovène Zan Kranjec a remporté la médaille d’argent, à 19 centièmes de seconde du Suisse, et le Français Mathieu Faivre, le champion du monde, a obtenu la médaille de bronze.

Le Canadien Erik Read a terminé au 13e échelon grâce à un temps de 2 : 12,44. Son compatriote Trevor Philp a conclu l’épreuve en 24e position (2 : 19,08).

Les skieurs avaient dû glisser et s’entraîner sur de la neige artificielle avant que la vraie neige tombe sur le Centre de ski alpin de Yanqing, samedi. La deuxième descente d’entraînement chez les dames a été annulée en raison des conditions climatiques, dimanche.

Cette saison, Odermatt a gagné quatre des cinq épreuves de la Coupe du monde en slalom géant. Il trône au sommet du classement de la discipline et du classement général.