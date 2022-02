Maxence Parrot et Mark McMorris

(Pékin) Le champion olympique Maxence Parrot a confirmé que son compatriote canadien Mark McMorris s’est excusé auprès de lui pour avoir remis en question la validité de sa victoire à l’épreuve de slopestyle aux Jeux olympiques de Pékin.

Jake Seiner Associated Press

Parrot a reconnu qu’il a commis une erreur — il a raté une prise de planche — lors de son premier saut de la finale de cette épreuve en surf des neiges. Il dit avoir été chanceux que les juges ne le remarquent pas.

Le planchiste de 27 ans a tout de même soutenu qu’il a fait la meilleure descente de la journée et que sa première médaille d’or olympique en carrière était justifiée.

McMorris a pris le troisième rang de l’épreuve, 2,43 points derrière Parrot. En raison de cet écart si mince, il aurait obtenu la médaille d’argent si les juges avaient noté l’erreur du Québécois.

Vendredi, McMorris a confié à CBC que, selon lui, il aurait dû obtenir une meilleure note que Parrot et que le Chinois Su Yiming, qui a terminé deuxième.

Parrot a assuré que McMorris lui a présenté des excuses en personnes samedi matin. Le planchiste originaire de la Saskatchewan a aussi publié un message sur Twitter abondant dans le même sens.

« J’ai laissé mes émotions m’envahir dans les jours suivants l’épreuve de slopestyle et je veux sincèrement m’excuser auprès de Max, a écrit McMorris. Je suis abasourdi de voir tout ce que tu as surmonté et je suis extrêmement fier d’avoir partagé un podium avec toi. Allons en chercher un autre pour (le Canada). »

Parrot a affirmé qu’il ne gardait aucun ressentiment.

« En fait il est venu me voir aujourd’hui et il s’est excusé pour sa conduite antisportive, a expliqué Parrot. Je lui ai dit que je n’étais pas fâché. »

McMorris a décliné une demande d’entrevue.

Les deux planchistes canadiens se retrouveront lundi lors des qualifications au grand saut. L’épreuve sera notée par le même panel de neuf juges que l’épreuve de slopestyle.

Parrot a décroché la première médaille d’or du Canada aux Jeux de Pékin. Son triomphe est survenu après une bataille contre un lymphome de Hodgkin — un cancer — qui lui a été diagnostiqué en 2018.