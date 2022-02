(Zhangjiakou) Meryeta O’Dine, la nouvelle médaillée de bronze en snowboard cross, a surmonté une montagne d’épreuves depuis quatre ans.

Émilie Bilodeau La Presse

Aux Jeux de PyeongChang, elle a fait une commotion cérébrale deux jours avant la course olympique. Quand la pandémie a frappé, son frère est décédé d’un cancer. Elle a aussi souffert de dépression et d’anxiété. Mercredi, Meryeta O’Dine a enfin vécu un moment des plus heureux.

L’athlète de 24 ans a réussi à s’accrocher à sa troisième position tout au long de la grande finale, une course extrêmement relevée. Elle avait autour d’elle trois médaillées olympiques. « C’est incroyable. Je ne pouvais pas y croire, en même temps, j’ai travaillé tellement fort et je voulais tellement cette médaille », s’est-elle dit en traversant le fil d’arrivée.

La planchiste a ensuite été accueillie par une petite délégation d’athlètes canadiens qui ont assisté à l’épreuve. Puis, elle s’est dirigée vers la zone média en flottant comme sur un nuage.

« Je suis complètement sous le choc. Il n’y a pas grand-chose qui me passe par la tête à part que j’ai très hâte d’enlever mes bottes », a dit Meryeta O’Dine. Son sens de l’humour a déclenché quelques éclats de rire chez les journalistes.

« Après cette septième entrevue, je commence à réaliser que j’ai gagné une médaille », a-t-elle dit plus tard.

La Britanno-Colombienne a particulièrement aimé la piste olympique de Zhangjiakou qu’elle a décrite comme étant « rapide », « amusante » et comme des « montagnes russes ». Elle aurait voulu dépasser l’Américaine Lindsey Jacobellis (première) et la Française Chloé Trespeuch (deuxième). Jacobellis a gagné l’argent, à Turin en 2006, et Trespeuch a mis la main sur le bronze, à Sotchi en 2014.

PHOTO GREGORY BULL, ASSOCIATED PRESS Lindsey Jacobellis (à gauche) Chloé Trespeuch (au centre) et Meryeta O’Dine.

« C’était incroyablement difficile de les dépasser. Je sais que je suis meilleure dans la partie plus basse de la piste et je devais être patiente avant d’attaquer. Je suis passée proche à quelques reprises, mais je n’ai finalement pas réussi », a-t-elle expliqué.

Audrey McManiman 11e

La Québécoise Audrey McManiman a terminé deuxième de sa vague, en huitièmes de finale. Elle a toutefois été éliminée en quarts de finale en arrivant troisième.

« Je suis passée proche de faire la demi-finale. J’ai dépassé l’Américaine et elle m’a redépassée juste avant le fil d’arrivée », a expliqué l’athlète de Saint-Ambroise-de-Kildare, dans Lanaudière.

PHOTO AARON FAVILA, ASSOCIATED PRESS Audrey McManiman

« Je ne peux pas être déçue parce que j’ai tout donné. Je suis vraiment passée proche de faire un top 8. Ça s’est joué sur une longueur de planche », a-t-elle ajouté.

Celle qui étudie pour devenir thérapeute sportive admet qu’elle a trouvé la piste difficile. « On fait au moins 10 secondes de plus que d’habitude. Il fallait vraiment pousser jusqu’à la fin et donner tout ce qu’on avait. En plus, aujourd’hui, les qualifications et la finale étaient dans la même journée. Il fallait vraiment essayer de se calmer quand il n’y avait pas de course et tout donner quand c’était le temps. »

Audrey McManiman a remporté une médaille d’or en slopetstyle aux Jeux olympiques de la jeunesse, en 2012. Quatre ans plus tard, après une commotion cérébrale, elle a décidé de changer de sport et de choisir le snowboard cross. Elle a raté de peu ses qualifications pour les Jeux de Sotchi et de PyeongChang.

« Jusqu’à temps que j’aille mon dossard avec les anneaux sur moi, je ne réalisais pas que je participais aux Jeux, enfin, et que je méritais ma place et que j’étais dans la compétition avec les meilleures au monde », a souligné la planchiste de 27 ans.

« Je suis fière de moi aujourd’hui. Ça m’a pris 10 ans depuis les Jeux olympiques de la jeunesse pour arriver ici. Je suis fière de ne jamais avoir abandonné », a-t-elle ajouté.

En demi-finale, le sort de Tess Critchlow s’est joué au photo-finish. La Canadienne est finalement arrivée troisième de sa vague ce qui l’a envoyée en petite finale. Sur la ligne de départ de cette ultime course, la planchiste affichait un large sourire.

« Je me disais que j’avais réussi à me rendre loin, que c’était ma dernière course de la journée et que je voulais avoir du plaisir », a-t-elle dit avouant qu’elle était épuisée. Il faut dire que l’athlète a manqué une des deux journées d’entrainement sur la piste olympique, car elle ne se sentait pas bien. Elle a finalement pris le sixième rang de l’épreuve.

L’autre Canadienne en snowboard cross, Zoe Bergermann est arrivée 15e.