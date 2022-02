Quelle remontée ! Dernier de la finale du 1500 m dès les premiers tours, le Canadien Steven Dubois a finalement remporté la médaille d’argent, mercredi, à Pékin.

Jean-François Téotonio La Presse

Et il ne lui a fallu que d’un tour pour combler le déficit qui le séparait du podium. Il est d’un seul coup remonté de la dernière à la troisième, puis la deuxième position.

C’est la toute première olympique de Steven Dubois.

Le résidant de Terrebonne a aussi réussi à contrer une attaque de l’athlète du Comité olympique russe Semen Elistratov, qui voulait lui ravir la deuxième position.

« Je l’ai bloqué un tour avant la fin, je me disais que j’étais correct, a analysé Dubois après la course, au micro de Roseline Filion, de Radio-Canada. Je sais qu’il a de supers bons finishs, ce Russe-là. Je l’ai s’étirer et j’ai paniqué un peu. Mais j’avais vraiment confiance en mes finishs aussi. »

La médaille d’argent de Dubois s’est confirmée au photo finish, avec un temps de 2 min 09 254 s. Le Russe a enregistré un chrono de 2 min 09 267 s.

« Dès que j’ai passé la ligne, je savais que c’était moi qui l’avait par contre », a commenté le Québécois, en parlant de sa médaille d’argent.

« C’était quand même assez évident. Mais j’ai eu une petite crise de panique quand je l’ai vu sortir au septième bloc ! »

Elistratov est reparti avec le bronze. Le Sud-Coréen Hwang Dae Heon s’est emparé de la médaille d’or, avec un temps de 2 min 09 219 s

Étonnamment, cette finale congestionnée se disputant à 10 patineurs a été la plus propre de l’épreuve. Aucune chute, ni aucune pénalité n’a été répertoriée.

Le 1500 m courte piste en photos PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Charles Hamelin lors de la première vague des qualifications

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Charles Hamelin avait terminé premier lors de la première vague de qualifications.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Steven Dubois à la fin de la finale A. Il a mis la main sur la médaille d’argent.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Steven Dubois avec le drapeau canadien.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Steven Dubois après la course.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Steven Dubois lors de la cérémonie après la course. 1 /6











Le meilleur pour la fin

Des trois Canadiens prenant part à la demi-finale du 1500 m, seul Dubois est passé en finale. Charles Hamelin et Pascal Dion avaient été éliminés en demies.

Force est de constater que le Québécois gardait le meilleur pour la fin lors de cette épreuve.

Il avait subi un contact pendant sa vague de demi-finale, assez pour le sortir temporairement du portrait. Mais les 13 tours et demi de cette course ont été mouvementés : il avait finalement bénéficié d’un avancement.

Le patineur de 24 ans avait commencé sa journée avec une troisième position en quarts, ce qui l’avait tout juste qualifié pour les demies.

Fin de parcours individuel pour Charles Hamelin

Charles Hamelin a quant à lui pris le quatrième rang en demi-finale, mais il a été pénalisé pour un contact lors d’un changement de voie sur la piste. Il a été sur le coup déporté, puis est remonté graduellement, mais en vain. Il n’allait pas prendre part à la finale.

Le quintuple médaillé olympique, vétéran de 37 ans, a donc vu son parcours individuel aux Jeux se terminer. Il ne s’était pas caché de souhaiter ajouter une sixième médaille olympique à son palmarès.

« Je voulais juste essayer de ne pas lâcher, a déclaré Hamelin, encore au micro de Radio-Canada. Ça a été tough de revenir, mais j’ai réussi à me battre avec les gars à la fin, avec les jambes qu’il me restait. »

Il est devenu émotif à la fin de son entrevue. Il avait les larmes aux yeux lorsqu’il a dit avoir parlé à sa conjointe Geneviève Tardif et sa fille Violette après sa course.

« Je les aime, et je les remercie de m’avoir encouragé à continuer. Si je suis ici, c’est en grande partie à cause d’elles. Elles m’ont encouragé dans les bas et les hauts. De les voir juste après ma course, ça a comme un peu effacé le résultat. »

Charles Hamelin sera de la partie pour le relais 5000 m masculin, dont la demi-finale aura lieu vendredi.

Le troisième canadien inscrit, Pascal Dion, avait bien entamé sa demi-finale, mais ça s’est gâté par la suite. Un dépassement du Hongrois Sandor Liu Shaolin en milieu de course a semblé le décontenancer. Il a graduellement perdu le rythme et a été relégué au dernier rang. Dion avait pris le deuxième rang de sa vague en quarts.