Le Canadien Scott Gow a réussi une journée quasi parfaite au biathlon 20 km individuel. Il a décroché une 5e position et a ainsi égalé un record canadien. Dire qu’il y a quelques années, l’athlète songeait à quitter son sport pour se consacrer à ses études.

Émilie Bilodeau La Presse

Le biathlète de Canmore, en Alberta, était ravi, mais il jetait quand même un coup d’œil au tableau indicateur géant lorsqu’il est arrivé dans la zone de presse. C’est que l’homme de 31 ans cherchait le résultat de son frère cadet.

« Je n’ai pas encore réussi à voir son résultat. Je l’ai vu skier, mais je ne sais pas comment a été son tir », a dit Scott Gow, les yeux bleus et brillants.

Scott Gow a terminé le parcours en 48 min 53 s, un peu plus d’une minute derrière le meneur, et il n’a raté qu’une seule des 20 cibles. Avec sa pénalité d’une minute, il a donc enregistré un temps final de 49 min 53 s Son frère Christian a raté deux cibles et a terminé 24e, avec un temps de 52 min 14 s

« Je me sens merveilleusement bien, a dit Scott Gow avec un sourire que l’on pouvait deviner derrière son masque. J’ai été presque impeccable. C’est sûr que j’aurais aimé que la journée soit parfaite, mais je ne peux pas être fâché avec ce résultat. J’ai manqué seulement une cible. »

Scott Gow n’a pas battu un record personnel (il a obtenu une 4e place à la Coupe du monde d’Oestersund en janvier), mais il a égalé le meilleur résultat canadien aux Jeux olympiques. Seul le Québécois Jean-Philippe Le Guellec avait atteint une 5e place au 10 km, à Sotchi.

« Je savais ce que j’avais à faire aujourd’hui. Je me sentais prêt et concentré. J’avais une stratégie et un plan de course très clair », a dit celui qui était arrivé 14e à PyeongChang.

Scott Gow a tenté de se garder du jus pour terminer la dernière de ses cinq boucles avec énergie. « C’est un parcours challengeant, c’est une piste exigeante, alors d’exécuter une course presque parfaite aujourd’hui, lors d’un évènement olympique, c’est assez incroyable », a dit celui qui a songé à laisser de côté le biathlon, en 2016, pour se concentrer sur des études en médecine.

Mardi, dans les montagnes de Zhangjiakou, il ne regrettait pas d’avoir poursuivi l’entraînement.

Les Canadiens dans le top 40

Son frère Christian, 24e, était satisfait de sa course, mais surtout heureux de la superbe performance de son frère.

« Je suis vraiment content que mon frère me batte aux Olympiques », a dit Christian Gow, d’un ton chaleureux et rieur.

« C’est vrai que l’on compétitionne l’un contre l’autre, mais nous sommes aussi des partenaires d’entraînement. On se pousse vers le haut. On tire le meilleur l’un de l’autre », a souligné l’athlète de 28 ans.

« Je suis vraiment fier de mon frère. Il est à 1 minute de la première position. Ça nous montre à quel point le podium est proche pour lui. »

Jules Burnotte, lui, était convaincu qu’il enregistrait l’une des meilleures performances canadiennes du jour lorsqu’il a franchi le fil d’arrivée. Le Québécois a raté trois cibles et son temps final avec les pénalités est de 53 min 32 s

« Mais non, je suis le dernier de l’équipe ! s’est exclamé en riant le Sherbrookois dans la zone de presse. Les quatre gars, nous avons fait un top 40 aujourd’hui. C’est vraiment bon. Nous sommes super contents ! »

« C’est un bon résultat pour moi. J’ai manqué trois cibles, j’aurais pu en manquer moins. Mais ça reste bon pour moi, un top 40 », a expliqué Burnotte.

Quelques jours plus tôt, à l’entraînement, le biathlète de 25 ans avait humblement lancé à notre journaliste : « Si tu couvres des épreuves qui donnent des médailles au Canada, ne viens pas me voir ! »

Après le 20 km individuel, il a toutefois changé d’avis. « Avec nos résultats du jour, il va falloir que vous soyez au relais », a lancé le sympathique athlète.

Les deux frères Gow, Jules Burnotte et Adam Runnals prendront effectivement part au relais masculin (4 X 7,5 km), le 15 février. Runnals a terminé 33e au 20 km individuel. Le quatuor espère égaler ou faire mieux que sa récente 5e place à la Coupe du monde d’Antholz-Anterselva, en Italie.

« Nos résultats d’aujourd’hui vont nous permettre de rêver pour le reste des épreuves », a souligné Burnotte.

Les médaillés

Le Français Quentin Fillion Maillet a été le meilleur sur le parcours de Zhangjiakou. Le meneur au classement général de la Coupe du monde a manqué deux cibles sur 20 et a terminé avec un temps de 48 min 47 s L’argent est allé au Biélorusse Anton Smolski et le bronze, au Norvégien Johannes Thingnes. Ce dernier avait remporté l’or à PyeongChang.