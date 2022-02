(Zhangjiakou) Les Québécois Sébastien Toutant et Maxence Parrot ainsi que le Saskatchewanais Mark McMorris ont mis la main sur l’un des 12 laissez-passer pour la finale de descente acrobatique (slopestyle) en surf des neiges.

Émilie Bilodeau La Presse

Après avoir chuté lors de sa première descente, Sébastien Toutant s’est repris à sa deuxième occasion. Il a réussi une descente lui permettant de décrocher le huitième rang des qualifications.

« Les conditions sont difficiles. Il fait froid, il vente beaucoup. À mon premier saut, c’est exactement ça qui s’est passé. Le vent m’a pris et j’ai manqué de vitesse », a expliqué l’athlète de Repentigny.

Le planchiste de 29 ans affiche un grand sourire, depuis qu’il est arrivé en Chine, autant à l’entraînement que lorsqu’il se présente devant les médias.

« C’est le fun d’être de retour aux Jeux olympiques. Je suis très choyé de vivre cette expérience à nouveau. Ce sont mes troisièmes Jeux. Il n’y a pas beaucoup de monde qui ont la chance de vivre ça dans une vie », a dit celui qui a obtenu une médaille d’or en grand saut (big air) à PyeongChang.

Le Bromontois Maxence Parrot a quant à lui pris la 10e position des qualifications. Il s’est dit satisfait de sa journée puisqu’il ne visait pas une première position, mais un accès pour la finale. C’est ce qu’il a fait.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Maxence Parrot a pris la 10e position des qualifications.

« La stratégie en qualifications, c’est une stratégie complètement différente qu’en finale. En qualifications, mon but c’était juste d’être dans le top 12. Que je sois 12e ou premier, ça ne change rien », a dit celui qui prévoit faire une descente complètement différente pour la finale.

Maxence Parrot, qui a obtenu l’argent à PyeongChang en descente acrobatique, s’est dit privilégié de participer à ses troisièmes Jeux olympiques surtout après le cancer qu’il a combattu en 2019. Pendant six mois, il a dû se retirer de la compétition pour suivre des traitements de chimiothérapie.

« Ça été extrêmement difficile alors de pouvoir être sur ma planche aujourd’hui parmi les meilleurs et d’être à mes troisièmes Olympiques quelques années plus tard, ça veut dire beaucoup pour moi », a-t-il souligné.

Le planchiste de 27 ans aborde d’ailleurs la compétition olympique différemment depuis qu’il a souffert d’un lymphome de Hodgkin. « C’est sûr que je suis nerveux un peu. Ce sont les Olympiques et c’est seulement aux quatre ans. Je veux gagner et je me mets de la pression sur les épaules. Mais reste que maintenant, j’apprécie chaque moment, chaque journée », a-t-il ajouté.

Le Canadien Mark McMorris a décroché le deuxième rang des qualifications. « C’est vraiment chouette d’avoir la chance de concourir pour une médaille », a-t-il dit lors de son passage devant les médias.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Mark McMorris a décroché le deuxième rang des qualifications.

En 23e position, l’autre Canadien Darcy Sharpe n’a pas réussi à se qualifier.

C’est le Chinois Su Yiming, au plus grand bonheur de la petite foule, qui a décroché le premier laissez-passer pour les finales. Le planchiste est arrivé sixième à la Coupe du monde de descente acrobatique à Calgary, cette saison. C’était la meilleure performance de sa carrière avant d’accéder à ses finales olympiques.

L’idole de Su Yiming est le Canadien Mark McMorris, celui qui est arrivé deuxième, juste après le Chinois.