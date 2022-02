Katherine Harvey-Pinard La Presse

Un « secret olympique »

Suivie par plus de 15 000 personnes sur son compte TikTok, la skieuse acrobatique canadienne Elena Gaskell a publié toute une série de vidéos depuis son arrivée en Chine. Dans l’une d’entre elles, elle présente à ses abonnés une tradition « que tous les athlètes suivent mais dont personne ne parle » : l’échange d’épinglettes. « C’est simple : tous les pays reçoivent un paquet d’épinglettes et tu les échanges avec les athlètes des autres pays pour essayer de collectionner les plus cool », explique-t-elle en montrant quelques-unes des siennes.

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE TIKTOK D’ELENA GASKELL (@ELENAGASKELL)

Grand dévoilement

Le fondeur canadien Olivier Léveillé et Nordiq Canada ont dévoilé l’habit de compétition de l’équipe de ski de fond dans une vidéo originale. L’image, divisée en quatre, nous montre les quatre fondeurs masculins (Léveillé, Antoine Cyr, Rémi Drolet et Graham Ritchie) se préparer chacun de leur côté. On les voit d’abord arrêter leur alarme, aller à la salle de bains (on ne voit que leurs jambes, rassurez-vous !), se laver et se raser le visage, toujours avec leur habit sur le dos. La vidéo se termine avec une image des quatre athlètes qui retirent leur manteau au même moment pour dévoiler ledit habit.

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE INSTAGRAM D’OLIVIER LÉVEILLÉ (@OLIVIERLEVEILLE_SKI)

Violette

La conjointe de Charles Hamelin, Geneviève Tardif, journaliste à Radio-Canada Sports, a publié une photo d’elle accompagnée de leur fille Violette et ’une femme qu’on devine être sa maman sur son compte Twitter, quelques minutes avant la cérémonie d’ouverture, vendredi matin. « À l’écoute ! », a-t-elle simplement écrit. Radio-Canada a montré des images de la famille pendant la cérémonie, au moment où Hamelin et Marie-Philip Poulin entraient dans le Stade national, le drapeau canadien en main. Geneviève Tardif, émue, a laissé glisser quelques larmes.

PUBLICATION TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE GENEVIÈVE TARDIF (@TARDIFGEN)

Bien protégés…

Le planchiste canadien Mark McMorris, qui en est à ses troisièmes Jeux olympiques, a publié dans une story Instagram une photo d’un groupe d’employés, protégés des pieds à la tête, chargés de tout désinfecter à Pékin. La réalité de 2022 en une image !

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE INSTAGRAM DE MARK MCMORRIS (@MARKMCMORRIS)

Jour de cérémonie

Une centaine des 215 athlètes canadiens participant aux Jeux ont défilé, tout de rouge vêtus, dans le stade à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, vendredi. Plusieurs d’entre eux ont publié des photos du moment sur leur compte Instagram. Voici quelques publications.