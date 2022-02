(Zhangjiakou) La planchiste Laurie Blouin a reçu des encouragements inattendus à la veille des qualifications pour la descente acrobatique (slopestyle). La chanteuse Shania Twain lui a souhaité bonne chance pour sa compétition et lui a dit de passer du bon temps aux Jeux. C’est peut-être grâce à ce message que l’athlète de Stoneham s’est qualifiée, avec une septième place, pour la finale.

Émilie Bilodeau La Presse

« J’ai trouvé ça malade de me réveiller avec Shania qui m’envoie des encouragements. C’était vraiment cool. Ça m’a mis le sourire au visage », a dit la planchiste après ses qualifications dans le parc à neige de Genting.

Shania Twain, l’une des chanteuses préférées de Laurie Blouin, a publié une vidéo sur Instagram disant qu’elle était honorée de savoir que l’athlète écoutait sa musique avant ses compétitions.

Ce message a donné de l’énergie à la planchiste. « Ça m’a donné un petit boost et j’ai apprécié qu’elle prenne le temps de faire ça », a dit la planchiste sous un soleil radieux, mais une température glaciale de -25 °C.

Laurie Blouin a terminé la première de ses deux descentes au quatrième rang de la compétition. Les athlètes ont relevé le niveau de leur deuxième descente et la Québécoise a abouti au septième rang des qualifications. Seules les 12 premières sur 30 participantes passaient en finale.

La médaillée d’argent aux Jeux de PyeongChang affirme qu’elle aurait pu offrir une performance plus éblouissante, mais elle a plutôt décidé d’effectuer des descentes « intelligentes ».

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Laurie Blouin

« Ça ne valait pas le risque d’essayer d’y aller gros en qualifications, a expliqué l’athlète de 25 ans. Le but, ce n’est pas de gagner mes qualifications. C’est de gagner une médaille ! »

La piste de descente acrobatique des Jeux olympiques comprend trois rampes et trois sauts. Laurie Blouin n’a peut-être pas sorti ses plus gros sauts, mais elle a en effet réussi à tous les atterrir. Pour obtenir un meilleur résultat en finales, elle sait qu’elle devra effectuer et réussir des double cork (deux rotations la tête en bas).

« C’est sûr que j’aurais aimé faire un petit peu mieux. Mais il ne faut pas que je sois trop dure avec moi. Je suis quand même fière », a-t-elle répété quelques fois pendant l’entrevue.

Les deux autres Canadiennes en lice, Jasmine Baird de l’Ontario et Brooke Voight de l’Alberta, ont terminé respectivement 15e et 22e. Elles ne seront pas de la finale qui aura lieu samedi à 20 h 30 (heure du Québec).

La Néo-Zélandaise, Zoi Sadowski Synnott, a enregistré un pointage de 86,75 pour sa deuxième et meilleure descente de la journée, soit 15 points devant Laurie Blouin.