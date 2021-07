Rosie MacLennan a été devancée en finale par les Chinoises Zhu Xueying (56,635) et Liu Lingling (56,350), ainsi que par la Britannique Bryony Page (55,735).

PHOTO NATHAN DENETTE, THE CANADIAN PRESS

(Tokyo) Pour la première fois depuis le 4 août 2012, la Canadienne Rosie MacLennan n’est plus la championne olympique en titre en trampoline féminin.

La Presse Canadienne

Après deux présences consécutives sur la première marche du podium, MacLennan a dû se contenter de la quatrième place, vendredi, aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Évidemment, ce n’est pas ce que j’espérais, a reconnu MacLennan. Je souhaitais vraiment avoir l’occasion de représenter le Canada sur le podium à nouveau. Je n’ai pas eu la chance de le faire, mais je suis très contente pour les athlètes qui y sont arrivés. »

La Torontoise de 32 ans a été devancée en finale par les Chinoises Zhu Xueying (56,635) et Liu Lingling (56,350), ainsi que par la Britannique Bryony Page (55,735).

MacLennan s’est vu attribuer une note de 55,460 pour son dernier programme. La Canadienne était visiblement déçue après l’annonce de son résultat, alors que trois gymnastes — les trois qui sont finalement montées sur le podium — devaient toujours s’élancer.

La Canadienne avait pris le quatrième rang lors des qualifications, un peu plus tôt vendredi.

MacLennan a décroché l’or en 2012 à Londres et a défendu son titre olympique quatre ans plus tard à Rio. Elle avait terminé septième à ses premiers Jeux olympiques, en 2008 à Pékin.

Sa préparation pour les Jeux de Tokyo a cependant été plus difficile en raison de plusieurs blessures. La gymnaste a révélé vendredi qu’elle avait subi une déchirure complète de « plusieurs ligaments », une déchirure partielle d’un autre, ainsi que plusieurs blessures osseuses. Elle s’est rétablie complètement seulement trois semaines avant les Jeux.

« Ce n’est pas le genre de préparation que j’espérais. Étant donné les circonstances, je crois que j’ai été capable de faire quelque chose de bien aujourd’hui en atteignant la finale », a mentionné MacLennan tout en soulignant l’importance du soutien de ses proches.

« Si vous m’aviez dit cela il y a six semaines, je n’y aurais pas cru. Donc c’est un sentiment partagé. »

L’autre canadienne qui a pris part à l’épreuve, l’Ontarienne Samantha Smith, ne s’est pas classée parmi les huit meilleures athlètes lors des qualifications et elle n’a pas atteint la finale. Elle a conclu les qualifications au 14e rang parmi les 16 athlètes.

Les trampolinistes sont notés sur la difficulté de leur programme, l’exécution, le temps de vol et le déplacement horizontal. Les athlètes doivent donc trouver un équilibre entre la difficulté et l’exécution, sans sacrifier la hauteur et leur position sur le tapis.