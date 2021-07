(Tokyo) L’Américaine Katie Ledecky a été sacrée samedi championne olympique du 800 m, remportant ainsi son septième titre et son deuxième aux Jeux de Tokyo et préservant sa domination sur longue distance après avoir cédé sur 200 et 400 m.

Agence France-Presse

Partie en tête, la nageuse du Maryland s’est imposée en 8 min 12 sec 57 après avoir creusé l’écart à chaque longueur, devant sa jeune rivale australienne Ariarne Titmus (8:13,83) et l’Italienne Simone Quadarella (8:18,35).

Ledecky, qui visait cinq titres à Tokyo, repart donc avec deux médailles d’or et trois revers en finale : les deux premiers face à Titmus sur 400 m lundi (2e) et 200 m mercredi (5e), puis contre le relais chinois du 4 x 200 m jeudi (2e).

Mais l’Américaine n’a pas relâché son étreinte sur la distance qui l’avait révélée dès les JO-2012 de Londres, à seulement 15 ans, et dont elle détient le record du monde depuis son titre de Rio (8:04,79).

Surtout, ces Jeux contrastés ont laissé percevoir sa force de caractère, elle qui avait surtout donné l’impression jusque-là d’une domination sans partage, avec 15 titres de championne du monde.

Moins d’une heure après sa défaite sur 200 m mercredi, elle replongeait pour gagner le premier 1500 m féminin de l’histoire olympique, laissant échapper ses larmes en zone mixte.

Et le lendemain, sur 4 x 200 m, elle était toute proche d’arracher l’or sur un dernier relais spectaculaire, pris en troisième position, pour ramener les Américaines à un souffle des Chinoises.

Eblouissante lors de ses titres sur 400 puis 200 m dès ses premiers Jeux, la jeune Australienne Ariarne Titmus a de son côté nettement amélioré son record personnel sur 800 m (8:15,57 lors des sélections en juin).