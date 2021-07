Laeticia Amihere et Park Ji Su

(Saitama) Bridget Carleton a marqué 18 points, jeudi, pour mener le Canada à sa première victoire au tournoi olympique de basketball. Les Canadiennes ont eu le meilleur 74-53 sur la Corée du Sud.

Associated Press

Les Canadiennes ont pris les devants 10-0 grâce à un départ en lionnes et elles n’ont plus jamais perdu l’avance par la suite.

Après le premier quart, elles menaient 16-15 et à la mi-temps, l’avance n’était que de cinq points avec un pointage de 33-28. Mais au retour du vestiaire, le Canada a pris le contrôle du match.

L’écart était de dix points, à 49-39 après trois quarts et le fossé n’a ensuite fait que se creuser pour permettre au Canada de porter sa fiche à une victoire et une défaite.

Natalie Achonwa a terminé le match avec un doublé de 14 points et dix rebonds. L’ailier de six pieds et trois pouces portait une attelle au genou en raison d’une blessure subie en juin avec les Lynx du Minnesota dans la WNBA. Sa coéquipière Kayla Alexander a ajouté dix points pour l’équipe canadienne.

Dans le camp sud-coréen, JiSu Park, des Aces de Las Vegas, a inscrit 15 points et récupéré 11 rebonds.

Les Canadiennes avaient débuté la phase de groupe par une défaite contre la Serbie. Le troisième et dernier match de cette ronde aura lieu dimanche contre l’Espagne. Le Canada occupe le 4e rang mondial.