(Tokyo) La vedette du pays hôte est éliminée aux Jeux olympiques de Tokyo.

Andrew Dampf La Presse Canadienne

La Japonaise Naomi Osaka s’est inclinée en deux manches de 6-1, 6-4 contre Marketa Vondrousova lors de la troisième ronde du tournoi de tennis féminin, mardi.

Classée deuxième tête de série, Osaka a éprouvé beaucoup de difficultés avec des coups qu’elle a l’habitude de bien réussir.

Vondrousova, une Tchèque, a réussi plusieurs coups gagnants ainsi que d’autres qui ont fait sortir Osaka de sa zone de confort.

« C’est difficile pour elle d’en plus jouer au Japon et aux Olympiques. C’est tellement de pression. Je ne peux me l’imaginer », a souligné Vondrousova.

Osaka, qui avait allumé la vasque olympique lors de la cérémonie d’ouverture, avait gagné ses deux premiers matchs en deux manches après avoir pris une pause mentale de deux mois. Les conditions de jeu étaient différentes, mardi, alors que le toit du stade était fermé en raison de la pluie à l’extérieur.

Quelques instants après la fin du match, les organisateurs ont mentionné qu’Osaka avait quitté les lieux et qu’elle ne parlerait pas aux journalistes. Puis, la Japonaise est finalement revenue pour parler à un petit groupe de journalistes.

« Je suis déçue lors de chaque défaite, mais j’ai l’impression que celle-ci est plus difficile que les autres », a-t-elle mentionné.

En tant qu’athlète féminine la mieux payée au monde et la tête d’affiche du pays hôte lors des Jeux olympiques, les attentes étaient difficiles à gérer.

« J’ai l’impression qu’il y avait beaucoup de pression, a déclaré Osaka. Je crois que c’est peut-être parce que je n’avais jamais joué aux Jeux olympiques. Pour la première participation, c’était un peu trop. »

Après sa victoire en première ronde à Roland-Garros, Osaka ne s’était pas présentée à une conférence de presse obligatoire.

La Japonaise avait écopé une amende de 15 000 $US et elle avait réprimandé publiquement les personnes responsables des tournois du Grand Chelem, qui disaient qu’elle pourrait être suspendue si elle évitait les journalistes.

La journée suivante, Osaka s’est retirée du tournoi, révélant qu’elle avait dû composer avec une dépression. Elle a aussi fait impasse sur le tournoi de Wimbledon.

Vondrousova a amorcé la rencontre avec tout son éventail de coups et elle a pris les devants 4-0 en première manche. Osaka a ensuite brisé son adversaire dès le premier jeu du deuxième set, mais elle s’est à son tour fait briser lors d’une double faute pour porter la marque à 2-2.

La Japonaise a eu des balles de bris pour prendre les devants 4-3, mais Vondrousova a réussi des coups gagnants pour gagner le jeu. Dix minutes plus tard, l’affrontement était terminé.

« J’y ai simplement cru dès la première seconde, a affirmé Vondrousova. Je crois que c’est le plus important. »

Les deux joueuses ont réussi 22 coups gagnants, mais Osaka a commis 32 fautes directes contre seulement 10 pour la Tchèque.

Du côté masculin, le Grec Stefanos Tsitsipas a dominé l’Américain Frances Tiafoe en deux manches de 6-3, 6-4 pour atteindre les huitièmes de finale.

Novak Djokovic a quant à lui décidé de s’inscrire en double mixte avec sa partenaire serbe Nina Stojanovic.