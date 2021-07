PHOTO PATRICK SEMANSKY, ASSOCIATED PRESS

La chaleur et l’humidité s’invitent au tournoi de tennis

(Tokyo) La finaliste au tournoi de Roland-Garros Anastasia Pavlyuchenkova a saisi un tube à oxygène pendant un temps d’arrêt médical et s’est frustrée du manque de glace dans le conteneur près du terrain.

Andrew Dampf La Presse Canadienne

Mona Barthel a éprouvé des difficultés en commettant 10 doubles fautes lors de sa défaite aux mains d’Iga Swiatek, alors que le soleil empêchait de bien voir la balle au service.

La chaleur et l’humidité sont rapidement devenues un problème majeur lors du tournoi olympique de tennis, qui s’est amorcé samedi. La température ressentie avec l’humidité a grimpé à 38 degrés Celsius.

« Tu ne te sens simplement pas très bien, a dit Pavlyuchenkova. Je n’avais aucun plaisir. »

Malgré tout, Pavlyuchenkova a écrasé l’Italienne Sara Errani en deux manches de 6-0, 6-1.

PHOTO EDGAR SU, REUTERS Anastasia Pavlyuchenkova

Pendant ce temps, le Serbe Novak Djokovic a facilement vaincu le Bolivien Hugo Dellien en deux sets de 6-2, 6-2.

Djokovic, le favori à Tokyo, tente de devenir le premier homme à avoir gagné quatre tournois du Grand Chelem ainsi qu’une médaille d’or au cours de la même année. Le Serbe a gagné les trois premiers tournois majeurs de la saison.

PHOTO GIUSEPPE CACACE, AGENCE FRANCE-PRESSE Novak Djokovic

La deuxième tête de série masculine, Daniil Medvedev, qui participe aux Jeux sous la bannière du Comité olympique russe (COR), a dû composer avec la chaleur avant d’éliminer le Kazakh Alexander Bublik 6-4, 7-6 (8).

« Je ne mentirai pas que c’est parmi les pires que j’ai vues, mais tu dois jouer, a insisté Medvedev. Ce sont les Olympiques et tu te bats pour une médaille. Tu n’es pas ici pour pleurer à propos de la chaleur. »

Medvedev a suggéré que les organisateurs déplacent tous les matchs en soirée afin d’éviter la chaleur de la journée.

« Je ne crois pas qu’ils vont changer quelque chose en plein milieu du tournoi, mais c’est ce qui est possible de faire, a-t-il déclaré. Je crois que le fait qu’il n’y ait qu’une minute lors des changements de côté est une blague. Ça devrait être une minute et trente secondes comme dans d’autres tournois. »

La glace a même fondu dans les conteneurs.

« Chaque fois que je devais prendre de la glace ou une serviette gelée, ce n’était pas froid du tout, a souligné Pavlyuchenkova. Ils attendaient de la chaleur, mais ils n’étaient pas complètement prêts pour nous. »

Pavlyuchenkova a eu besoin de plus d’une heure après son match pour récupérer avant de parler aux journalistes.

« Je me sens un peu mieux, mais j’ai un immense mal de tête en ce moment, a-t-elle affirmé. Je crois qu’ils auraient pu essayer de rendre ça un peu plus facile. »

À un certain moment, Barthel a complètement perdu la balle de vue lors d’un service.

« J’ai été aveuglée par le soleil, a expliqué la joueuse allemande. Je ne pouvais plus la voir. »

Il existe des règles pour les chaleurs extrêmes, qui exigent une pause de 10 minutes entre les deuxième et troisième sets si les joueurs le demandent. Le jeu peut également être suspendu si un groupe consultatif interne juge les conditions dangereuses — auquel cas, le jeu se poursuivrait sur le court central et sous un toit rétractable.

Swiatek a défait Barthel 6-2, 6-2 lors du premier match sur le court central.

« C’est simplement spécial de jouer pour la Pologne et de représenter son pays », a raconté Swiatek, qui a gagné le tournoi de Roland-Garros, l’an dernier.

Visant une quatrième médaille olympique, Andy Murray et son partenaire britannique Joe Salisbury ont battu les Français Pierre-Hughes Herbert et Nicolas Mahut 6-3, 6-2, en double. Murray est le double champion olympique en titre en simple et il a remporté une médaille d’or en double mixte avec Laura Robson, lors des Jeux de Londres en 2012.

En simple, la Tchèque Barbora Krejcikova, la Grecque Maria Sakkari, la Kazakhe Elena Rybakina et la Suisse Viktorija Golubic sont toutes passées au tour suivant.

Aslan Karatsev (COR) et l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina ont fait de même du côté masculin.

Le prochain adversaire de Djokovic sera l’Allemand Jan-Lennard Struff, qui a montré la porte de sortie au Brésilien Thiago Monteiro.