Jeux olympiques

Vélo de montagne

Deux dernières courses qui décideront de tout

C’est au cours de la prochaine quinzaine que tomberont les dernières pièces du casse-tête pour savoir qui représentera le Canada en vélo de montagne aux Jeux olympiques de Tokyo. Sauf une surprise majeure, le Canada aura droit à deux places chez les femmes et seulement une chez les hommes. L’Olympien des Jeux de Rio Léandre Bouchard est au plus fort de la lutte et il a fait le point, quelques jours avant la première Coupe du monde de la saison.